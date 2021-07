VacunaMe: la lucha de más de mil familias por lograr inocular a los chicos en riesgo

VacunaMe, la red de padres que tienen hijos con discapacidad y que se organizaron para solicitar que el Gobierno nacional acelere las gestiones para el arribo de las vacunas Pfizer a nuestro país (las únicas aprobadas para ser administradas a personas de 12 a 16 años), organizaron para mañana una marcha en diferentes puntos de la Argentina.

Paula Forteza, referente local de la agrupación que alberga a más de mil familias de todo el país, le dijo a La Nueva. que "la convocatoria de este sábado es para todas las plazas del país y puntualmente en nuestra ciudad será en Plaza Rivadavia, a partir de las 16".

"Buscamos el apoyo de la sociedad, porque rumores de que van a llegar más vacunas a la Argentina hay muchos, pero la realidad es que la única vacuna pediátrica aprobada en el mundo y la Argentina es la Pfizer. Desde el 22 de diciembre del año pasado, la ANMAT, por pedido del Ministerio de Salud aprobó esta vacuna para la franja de menores que va hasta 16 años", señaló.

Reunidos a través de las redes sociales y apoyados en la difusión de los medios, cada día se unen más familias para darle fuerza a su reclamo.

"La Red VacunaMe nació hace aproximadamente 40 días, después de que muchos padres intentamos llegar de forma individual lograr a través de amparos y cartas documentos que nuestros hijos fueran incorporados en el Plan Nacional de Vacunación y no tuvimos suerte", contó Forteza.

"Hoy en esta red a nivel nacional hay unas mil familias que nos fuimos contactando gracias a los medios, ya que nos permitieron difundir esto y siempre había algún papá que se contactaba con nosotros", detalló.

Y agregó: "Nuestro reclamo por Pfizer no es un capricho, simplemente es a raíz de un padre que presentó un amparo y se informó por oficio judicial que esta vacuna era la única aprobada, y fue allí que decidimos visualizar ese amparo, gracias al acceso de esta persona, para que se entienda que reclamamos por la vacuna Pfizer porque está autorizada".

Forteza puntualizó que "la situación se hace cada día más extrema. Nuestros hijos realmente no pueden esperar más, llevan un año y tres meses encerrados, sin poder acudir a sus terapias, no pueden ir a las escuelas, tampoco hacer rehabilitación, volvieron a usar pañales, sufren crisis de epilepsia cada vez más continúa, los diabéticos tienen mayores crisis de insulina porque el estrés los está matando y los chicos con parálisis cerebrales no pueden hacer la kinesiología motora que le corresponde y sufren cambios terribles. Cualquier persona que ingresa a sus casas es una amenaza e inlcuso han fallecido mayor cantidad de chicos de las que se informan y no entendemos por qué".

"Nos cuesta incluso que las escuelas especiales acompañen este pedido, muchos incluso nos manifiestan de que tiene nmiedo de que IOMA les deje de pagar", añadió.

Por último, hizo hincapìé que "esto no es político, hay padres que reclaman en CABA, otros en Provincia de Buenos Aires o en diferentes sectores con partidos políticos de diversos colores. Necesitamos que se traigan las vacunas y luego que cada uno en sus jurisdicciones abran las inscripciones para que esto sea en forma ordenada. Nuestro reclamo es que nuestros hijos reciban el derecho a la salud que les corresponde".