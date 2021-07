Copa Argentina: Con el "Loro" González, San Telmo dio la nota y eliminó a Banfield

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

San Telmo, con el ex Villa Mitre Héctor "Loro" González entre los titulares, sorprendió y eliminó a Banfield, al vencerlo esta tarde por 1 a 0, resultado que lo clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol.



El encuentro, correspondiente a los octavos de final del torneo federal, se llevó a cabo en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley, y el gol de San Telmo lo marcó Thomas Amilivia, en el segundo tiempo.



La etapa inicial fue entretenida, con Banfield, renovado respecto del torneo anterior de la Liga Profesional, con el control del juego en gran parte de la misma y con las mejores opciones para marcar.



En tanto San Telmo, de buen torneo en la Primera Nacional, a la que recién ascendió este año, se refugió correcta y ordenadamente en su campo e intentó salir de "contra".



La parte final no tuvo el mismo ritmo y fue más pareja, ya que Banfield, si bien tuvo mayor control del balón, ya no fue el dominador del juego y de a poco, San Telmo perdió el respeto por el rival y a los 36 minutos llegó a la apertura del marcador, resultado que pudo mantener hasta el final del partido.



Lucas Melgarejo realizó una buena maniobra individual en el sector derecho del área grande, dejó a tres adversarios en el camino y, tras un rebote, Thomas Amilivia marcó un golazo, al clavar la pelota en el ángulo diestro de Facundo Altamirano, quien nada pudo hacer para evitar el 1 a 0.



El "Candombero" aguantó los embates del "Taladro" hasta el final y avanzó en el torneo, para medirse por primera vez en su historia por los cuartos de final de la Copa Argentina con el triunfador del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata contra Argentinos Juniors, aún sin fecha de realización. (Télam)