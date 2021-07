Gollan: "En Australia, quienes vuelven de viaje y no respetan la cuarentena pueden ir presos"

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan aseguró que, en países como Australia, quienes vuelven de países con circulación de la cepa Delta "pueden ir presos" si no respetan la cuarentena y expresó que "no se entiende la conducta" de la gente que incumple las medidas.

"Algunos que vuelven de viaje no respetan la cuarentena que deben hacer. En Australia aquellos que lleguen de lugares donde haya circulación de la cepa Delta no respeten la cuarentena pueden llegar a ir presos", advirtió Gollan en declaraciones radiales.

"No se entiende la conducta de esta gente incluso de periodistas que lo defienden. Estamos cuidando a todos, a los que vuelven de viaja y a los argentinos que no se fueron, por eso pedimos que cumplan la cuarentena. No estamos quitando la libertad a nadie, es un tema sanitario, debemos cuidarnos", subrayó.

En tanto, se refirió a la situación epidemiológica en la Provincia y dijo que aunque se está por debajo de la cantidad de casos del año pasado no hay que "cantar victoria".

"La vacuna sirve, el 80% de los anotados mayor de 18 años ya están vacunados en Buenos Aires. El 20% de la sociedad la debemos ir a buscar a la casa para que se vacunen", sostuvo.

"Estamos a 2 millones de dosis de tener el 100% de la población vacunada con la primer dosis. Para septiembre la gran mayoría de la población debería estar vacunada con las dos dosis", auguró. (NA)