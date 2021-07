La DAIA pidió postergar la audiencia por el Memorándum con Irán para que no coincida con el acto de aniversario del atentado

La DAIA pidió postergar la audiencia judicial prevista para el viernes, momento en que la vicepresidenta Cristina Kirchner argumentará para declarar nula la causa por la firma del memorándum con Irán, porque coincide con el acto de aniversario del ataque terrorista a la AMIA.

Sucede que el Tribunal Oral Federal 8 dispuso que la audiencia tenga lugar el vienes 16 a las 11:30, y el acto central por el 27° aniversario del atentado terrorista será virtual y se transmitirá a partir de las 9:53, por las redes sociales.

La solicitud fue efectuada por Jorge Knoblovits, el presidente de la querella DAIA, y reclamó: "Que sin perjuicio de los evidentes cuestionamientos jurídicos que podrán oportunamente realizarse a la audiencia fijada por el Tribunal para el día 16 de julio de 2021 (aún no se resolvió en forma definitiva la recusación del tribunal, la resolución de fecha 18 de junio de 2021 no adquirió firmeza pues queda pendiente de resolución un recurso de queja por casación denegada, y además aún no se produjo toda la prueba dispuesta sobre la que las partes deberíamos expedirnos), vengo a solicitar la postergación de dicha audiencia en virtud de que ese mismo día se realizará el acto central que conmemorará un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de la AMIA-DAIA".

"Esta querella resulta ser co-organizadora de dicho acto, conforme surge del flyer adjunto. Así las cosas, la realización de una audiencia jurídicamente cuestionable el mismo día del acto mencionado, resulta absolutamente impertinente e irrespetuoso con la memoria de las víctimas", enfatizó la querella.

La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina y víctima directa del atentado terrorista, considera "una afrenta a la memoria de las víctimas la eventual realización de dicha audiencia el mismo día en el que se realizará acto".

Además, recordó que "año tras año, aquél trágico hecho es para la sociedad argentina una obligación moral". "Creemos que no puede haber nada más importante ni trascendente que recordar a las 85 personas asesinadas por el terrorismo. Por ello, y entendiendo que todas las partes del proceso estarán conformes con lo que se peticiona, es que se solicita la urgente postergación de la audiencia fijada para el día 16 de julio de 2021", agregó. (NA)