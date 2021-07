Uset dijo que todavía hay mucha gente en Punta Alta sin la primera dosis de vacuna

El intendente rosaleño Mariano Uset dijo esta mañana en “De Palabra”, por CNN Radio Bahía Blanca, que en Punta Alta todavía hay mucha gente sin recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y sin haberse anotado para hacerlo.

“Hay disponibilidad de primeras dosis y desde hoy se vacuna a mayores de 35 años sin turno", contó.

No obstante, dijo que "el 90 % de la población vacunada no recibió la segunda dosis; ese es el número que realmente preocupa”.

También habló sobre la posibilidad de hacer una campaña de vacunación casa por casa: “Cada vez nos ilusionamos más con esa idea, pero es algo que tenemos que hacer coordinados con Región Sanitaria I, contando con un stock de vacunas”, expresó.

Uset consideró que la situación epidemiológica del distrito está estable, con un bajo número de casos activos y en fase 4 del distanciamiento social, pero “estamos atentos a las repercusiones del sábado a la noche”, en referencia a los encuentros y festejos por el partido de Argentina-Brasil por la Copa América.

“Estamos en fase 4 con el esfuerzo y responsabilidad de los vecinos y las concesiones que tuvo que hacer el sector productivo; y a veces cuesta defenderla ante las autoridades provinciales, pero los números eran muy elocuentes”, señaló.

También dijo que “la pandemia tiene dos grandes desafíos: sostener la autoridad y no romper todo en el camino. Podríamos estar como el año pasado, metiendo presa a la gente por andar en la calle. Una locura, no podemos tomar medidas exageradas.”

Paro de municipales y las PASO

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales mantienen desde ayer un paro por 72 horas. Al respecto, el intendente Uset dijo que esa medida de fuerza “está muy centrada en defender a un grupo de trabajadores que tienen como costumbre llegar tarde, retirarse antes del puesto de trabajo y no marcar. Están pidiendo que saquemos del gabinete a funcionarios que pasan a descuento días cuando las personas no se presentan a trabajar. No es un reclamo salarial; tenemos arregladas las paritarias y la incorporación de un grupo de bonificaciones que en algunos casos incrementa un 55% el salario por encima del acuerdo paritario”.

Y dijo lo siguiente sobre las conformaciones de listas para las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Uset (Juntos por el Cambio): “Tenemos una posición a nivel nacional y provincial, y por lo que palpamos en este contexto tenemos la obligación moral de ganar estas elecciones. Subordino muchas aspiraciones y tal vez alguna convicción, como la mudanza de María Eugenia Vidal a Capital. Soy crítico de esa estrategia, pero sumo con compromiso. La gente nos está pidiendo que ganemos esta elección”.