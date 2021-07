Vacunación: "En estos días se están dando turnos a gente más joven y nos pone muy contentos"

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, habló esta mañana por LU2 sobre las jornadas especiales de vacunación que se llevaron a cabo en Bahía Blanca el 9 y 10 de julio, con la incorporación de tres postas itinerantes.

"El balance fue muy positivo, fueron dos jornadas de mucho trabajo en las que se acercaron muchos mayores de 40. También lo hicieron muchas embarazadas", destacó Núñez Fariña.

El titular de Región Sanitaria I también resaltó que esas jornadas fueron de gran ayuda "para mucha gente que no había podido inscribirse, en algunos casos porque no tiene internet o no había podido bajar la aplicación".

"El martes se empezó con mayores de 45 años, el viernes con mayores de 40 [en las jornadas especiales] y desde ayer se están vacunando mayores de 40 de forma libre, por lo que pueden acercarse a cualquier vacunatorio [con DNI y sin necesidad de turno]", detalló Núñez Fariña.

Explicó que "toda la estrategia que viene realizando el Gobierno provincial es con primera dosis y después se va ir cumplimentando con segundas dosis", al tiempo que destacó que "es muy importante el crecimiento [de la vacunación] de los últimos 7 días".

Con respecto a las segundas dosis, indicó que "el inconveniente más grande fue con la Sputnik, que ya se está resolviendo, porque viernes y sábado se estuvo vacunando. Con Sinopharm y AstraZeneca no tuvimos inconvenientes, pero de todas maneras hay que remarcar que las vacunas no se vencen sino que la segunda dosis fortalece la primera".

Sostuvo que, como ocurre en otros distritos, se observó cierta dificultad en la inscripción de la población más joven: "La excusa más lógica es que no quieren sacarles las vacunas a los padres o abuelos, pero los turnos se deciden a través de la turnera. Por eso se está haciendo una campaña para que se queden tranquilos de que no les están sacando las vacunas a nadie y en estos días se están dando turnos a gente más joven, eso es importante y nos pone muy contentos".

Por esa razón, desde Región Sanitaria I pidieron ayer que las personas inscriptas revisen su mail, la página o la aplicación dado que "se están enviando 514.672 nuevos turnos para la vacunación de primeras dosis de mayores de 18 hasta 39 sin comorbilidades".

En el programa radial Panorama, Núñez Fariña también se refirió al sorteo de un auto en Monte Hermoso para incentivar la vacunación y opinó que "cada localidad tiene su mecanismo, lo importante es que la gente se vacune. Hay municipios como Suárez y Saavedra donde los influencers muestran cómo vacunarse".

Bahía Blanca superó este fin de semana las 180 mil aplicaciones tras colocar 3.606 dosis el viernes y 2.718 el sábado. Teniendo en cuenta lo realizado ayer, se hicieron en la ciudad 183.307 aplicaciones, de las cuales 144.217 corresponden a la primera dosis y 39.090 a la segunda.

Vale aclarar que quienes forman parte de los grupos priorizados pueden acercarse a cualquier posta de vacunación con DNI y certificado que acredite su pertenencia a esos grupos para recibir la primera dosis sin necesidad de turno. Se trata de mayores de 18 con comorbilidades, embarazadas, docentes, personal de salud y seguridad, y mayores de 40.

En tanto, quienes no pertenecen a los grupos priorizados deben inscribirse en la página www.vacunatepba.gba.gob.ar o en la aplicación para obtener su turno de vacunación.