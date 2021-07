La situación de las farmacias en medio de la pandemia

Natalia Miguel

"Cuando se inició la pandemia, siempre recuerdo que el primer gran desafío de las farmacias fue la campaña de vacunación antigripal, donde hubo que darle respuesta a una importante cantidad de personas y, al mismo tiempo, cumplir con las desinfecciones de los locales".

"Después de un año y medio, ya estamos todos muy organizados. Tuvimos que hacer cambios en los salones. La gente está acostumbrada a la espera afuera, en fila, respetando el máximo de capacidad, y a usar el barbijo", dijo Elisabet Olivera, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Punta Alta, a propósito de la situación del sector al cual representa, tras casi un año y medio de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El distanciamiento, la higiene y el uso del barbijo son conductas que seguirán vigentes, según su opinión.

“La gente se da cuenta que se trata de un virus que nos puede tocar a todos. Antes se pensaba que afectaba solo a los mayores o a las personas con diabetes. Ahora, ya se sabe que es para cualquiera. Incluso a los jóvenes sin enfermedades preexistentes que llegaron a estar internados en terapia intensiva".

"No podemos bajar la guardia porque el sistema sanitario no tiene 30 camas de Terapia. Somos una ciudad muy grande, con mucha población, pero desde lo sanitario no le podemos hacer frente a muchos casos graves”, agregó.

Sobre la función de la farmacia en medio de la nueva realidad, indicó que "muchas veces nos han llamado personas que estaban haciendo el aislamiento, afectadas por el virus. De repente, nos vimos ante la situación de escuchar diferentes problemáticas y atenderlas. Por ejemplo, nos ha pasado de clientes de edad avanzada, que estaban aislados en su casa, no manejaban los medios virtuales y no podían abonar el medicamento que necesitaban. Y en esos casos tuvimos que volver a las viejas prácticas de dejar el remedio en el buzón y luego completar el pago”.

También comentó que, según "nos cuentan en los locales, es cierto que la mayoría de los contagios se producen en las reuniones familiares".

Al mismo tiempo, destacó que la gente "no está tan desesperada como al principio. Sabe que esto pasa por la responsabilidad de cada uno, respetando los protocolos”.

Obras sociales

En tanto sostuvo que con la situación de pandemia, hubo demoras para la presentación de la facturación de las obras sociales.

“No había transporte o los responsables de las auditorías no estaban concurriendo a sus puestos, y, por ende, se produjo un retraso. Es decir, lo administrativo fue quedando pendiente".

"Recién este año, las obras sociales se están empezando a poner al día. Veremos cómo se termina el 2021".

"En las farmacias dependemos de las auditorías de cada obra social que se están organizando”, añadió Olivera.

Por caso, expresó que "en Pami están haciendo auditorías del 2020. Son débitos de hace más de un año. Hay que volver a hacer los reclamos. No sé cuándo vamos a cobrar. Supongo que a finales de este año veremos 'algo' de lo que se facturó al principio de la pandemia”.

“Tendremos que hacer un balance de la situación general. Todavía se está acomodando todo en el orden administrativo. Desde la Confederación Argentina se está pidiendo la regularización a las obras sociales”.

“En todo este proceso, también hubo cambios en la forma de presentación de las recetas y en los soportes técnicos. Las obras sociales fueron modificando las diversas alternativas para la cobertura de la medicación y no todas estaban preparadas con el soporte técnico adecuado. Hubo mucho que hacer durante todo este tiempo”, subrayó.