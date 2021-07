Los Pumas dieron otra imagen y empataron frente a Gales

El seleccionado argentino de rugby empató este sábado con Gales en 20, en el primer test match frente al elenco rojo y segundo de la gira argentina en Europa.

Los Pumas mostraron un mejor rendimiento respecto del primero del año ante Rumania y pudieron plasmarlo en las cifras ante el campeón del Seis Naciones.

De todos modos el equipo argentino repitió algunos detalles (cantidad de penales cometidos y toma de decisiones, básicamente) que lo privaron de un triunfo.

Luego de unos buenos primeros minutos de movilidad más allá de mitad de cancha, a los 8m Argentina se vio sometida en su zona de 22 metros por la presión del XV galés y reiteración de penales. Sin embargo pudo salir del apremio a raíz de una infracción rival en 5 yardas albicelestes.

Gales falló un penal a los 13m y Argentina consiguió sus primeros puntos a los 15m gracias a un acierto a los palos de Nicolás Sánchez. En ese ida y vuelta, las penalizaciones continuaron y el dueño de casa pasó al frente por la misma vía, con dos aciertos de Callum Sheedy (6-3, a los 26m.).

Luego sobrevinieron unos minutos fatídicos para el equipo de Mario Ledesma. A los 27m se produjo la salida del wing Santiago Carreras por protocolo de conmoción (golpeó su cabeza en un tackle), mientras que un minuto luego fue expulsado el fullback Juan Cruz Mallía por tackle alto al medio scrum Kieran Hardy.

No obstante Los Pumas demostraron fortaleza y generaron un movimiento continuado que generó el penal galés, para el empate en 6 vía Nico Sánchez (34m).

Las alegrías continuaron porque en el cierre del primer tiempo y luego de un line ganado, Pablo Matera apoyó el primer try albiceleste, para cerrar los primeros 40m en ventaja por 13-6.

Gales era un equipo deslucido, sin la pelota y por ende sin iniciativa. Por ello a 5m de iniciado el complemento y luego de otra obtención aérea, Santiago Chocobares sorprendió a la defensa local, ganó metros y asistió a Jerónimo De la Fuente para la entrada al try. Los Pumas ganaban 20-6 con un 14 hombres en cancha.

