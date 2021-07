En España afirman que Nicolás Laprovíttola acordó con Barcelona

Medios españoles aseguran que el base Nicolás Laprovíttola tendría cerrado un acuerdo con Barcelona para jugar allí las próximas dos temporadas de la liga ACB.

El base, de 1m90 y 31 años, sería el segundo refuerzo del equipo azulgrana, último campeón de una de las ligas más fuertes del básquetbol mundial.

El arreglo, según los informantes, es por una temporada con opción a una segunda. E indican que esta novedad surge el mismo día en que Real Madrid anunció la desvinculación del armador bonaerense.

"Lapro" cerró un ciclo de dos temporadas en el Madrid, club al que llegó luego de convertirse en Jugador Más Valioso en Joventut, en la temporada 2018-19.

Sin embargo su continuidad en Real Madrid estuvo en duda ya cuando se barajaba que Facundo Campazzo podría dar el salto a la NBA. Algo que terminó de confirmarse en las últimas semanas, cuando dejaron de tenerlo en cuenta para el proyecto de las próximas temporadas.

UPDATE: Barcelona and Laprovittola are close to a 1+1 year dealhttps://t.co/txJl640V9w pic.twitter.com/dlUkeYfuEt