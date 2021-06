De Mendiguren denunció que fue vetado por Paolo Rocca en la elección de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) eligió ayer a Daniel Funes de Rioja como nuevo presidente de la entidad, al cabo de una reunión del consejo en la que José Ignacio De Mendiguren cuestionó la injerencia de Techint en el armado de las listas y vetos de candidatos.

El audio del diputado en uso de licencia y actual titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) circuló anoche y se puede escuchar un discurso en donde pide un debate interno y apunta sobre Paolo Rocca y Luis Betnaza.

De Mendiguren se dirige a Funes de Rioja a quien saluda por ser el flamante presidente, pero le recordó conversaciones previas en las que el titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) destacó la importancia de la experiencia legislativa del ‘Vasco' en un contexto en que varios proyectos de ley complican al sector.

"No se qué pasó, pero nunca pudimos tomar ese café", asegura De Mendiguren y explica que sobre la fecha del cierre de la lista Funes de Rioja le comunica que el sector textil iba a ser vetado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Mi sector, un sector tradicional dentro de la entidad y el que mayor valor agrega en la cadena textil, tiene tres votos mientras que la Cámara del Acero tiene cuatro votos pero pone dos representantes como vicepresidentes en la UIA. No se cuál fue el criterio que se utilizó", planteó.

El legislador nacional contó que quería saber quién había vetado a su sector y por qué. Dijo que llamó a todas las cámaras de todas las provincias y ninguna planteó algún inconveniente.

"Me quedaba una sola empresa que sería la del veto. Por eso llamé a Paolo Rocca, que en ese momento estaba en Italia. Le dejé 10 mensajes pero no tuve respuesta", dijo.

Allí disparó directamente hacia Rocca y Betnaza. "Yo nunca pagué coimas y por eso nunca tuve que confesar eso en un juzgado. Por lo tanto no acepto que personas que hoy se sientan en este comité imputen a mi honorabilidad", dijo De Mendiguren visiblemente molesto.

Además denunció que las cámaras no recibieron la lista de unidad que debían votar. "No sabemos lo que estamos votando", dijo e instó a terminar "con un grupo que asusta con la lapicera, a dejar adentro o afuera de la lista". Por último recordó un discurso de Rocca en el que el presidente de Techint aseguró que "nosotros no queremos participar de las entidades, lo que queremos es gobernarlas". (La Política Online)