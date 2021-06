La respuesta de Vizzotti a Bullrich tras la presentación de los laboratorios en el Congreso

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró hoy que la presentación de los laboratorios en el Congreso "cerró cualquier duda que pudiera haber" respecto a la compra de vacunas contra el coronavirus tras las acusaciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Lo que pasó ayer en el Congreso cerró para la sociedad cualquier duda que pudiera haber tenido con respecto a lo que dijo la presidenta del PRO", sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo radial, la integrante del Gabinete pidió "tratar de disminuir la tensión con este tema de la pandemia y la vacunación, porque en el medio hay gente".

"Uno puede disentir, hacer una campaña política, ir un poquito más allá, pero la verdad es que hay un límite: hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen, gente que se enoja muchísimo y deja de confiar en quien está gestionando la pandemia. Cuando esto es mentira, no se puede permitir", se quejó la titular de la cartera sanitaria, quien recordó las denuncias judiciales contra la ex ministra de Seguridad para que se investiguen sus acusaciones.

Al ser consultada sobre si consideraba que la presidenta del Consejo Nacional del PRO debía pedir disculpas por sus acusaciones respecto a la negociación entre el Gobierno y Pfizer, Vizzotti manifestó: "No espero nada de Patricia Bullrich. Lo único que no voy a permitir es que diga cosas que no son".

En referencia a las críticas de dirigentes de Juntos por el Cambio a la gestión de la pandemia y a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no adoptar algunas de las medidas restrictivas impulsadas por la Nación, la ministra de Salud analizó que tiene que ver con "la cercanía de las elecciones".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"El año pasado se había logrado un consenso en función de los cuidados de la pandemia. Este año lo hemos perdido y vemos que cada vez es más intenso esto en relación a la cercanía de las elecciones", indicó la funcionaria nacional.

Además, Vizzotti también se expresó respecto a las comparaciones que se hacen con las campañas de vacunación de países vecinos, como Chile y Uruguay, o de otros continentes, como Israel y el Reino Unido. "Han vacunado rápido y bien, pero en contextos de restricción de la circulación muy importante y eso genera el descenso de los casos", explicó.

Ante la cercanía del fin de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 334/21, que impuso las restricciones que actualmente están en funcionamiento, la integrante del Gabinete remarcó que las restricciones volverán a tomarse con un DNU del presidente Alberto Fernández, debido a que el proyecto de ley para regular esas medidas no avanzó en el Congreso con la velocidad que pretendía el Gobierno.

"La intención de enviar el proyecto de ley es que el semáforo, bien conocido por las jurisdicciones, sea avalado y refrendado por el Congreso, donde ha tenido modificaciones. Si no está la ley sancionada, seguirá por supuesto con el marco normativo del Decreto de Necesidad y Urgencia", afirmó, tras señalar que habrá la "ronda con expertos, gobernadores y el Gabinete" para definir cómo continuará la estrategia ante la segunda ola de contagios de Covid-19.

En lo que hace al análisis de la situación epidemiológica, Vizzotti reconoció que "la cifra de 31 mil casos (diarios) es muchísimo", aunque sopesó que "la buena noticia es que dejó de crecer, porque la preocupación inmensa era que siguiera creciendo y que el sistema de salud no dé respuesta". "Este control del aumento es una noticia importante, que no la teníamos asegurada", agregó.

De todos modos, aclaró que los contagios registrados "están divididos en forma diferente al inicio de aumentos" y añadió: "En el AMBA se ve un descenso, pero a expensas de provincias como Córdoba o Santa Fe. Córdoba en los últimos días ha tenido 5 mil casos y es una situación de mucha preocupación. Sostenemos el número nacional, los casos han migrado a otras provincias".

"Todavía estamos en una meseta muy alta y como viene por delante el invierno nos preocupa esta situación: mientras avanza la vacunación, sostener los cuidados", concluyó la ministra de Salud. (NA)