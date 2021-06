Gastronómicos reclaman trabajar hasta las 24 y con gente en el interior

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines le envió una carta al intendente Héctor Gay para que sea intermediario con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y les permitan trabajar hasta las 24, con gente en el interior de los locales y permisos para circular después de las 24 si los clientes justifican haber asistido a un restaurante.

"Nos dirigimos a usted a efectos de solicitarle quiera tener a bien, interceder para que se habilite formalmente la normalización del funcionamiento de los establecimientos del sector gastronómico mediante el uso del protocolos, el cual ha demostrado sobradamente que nuestro sector no colabora con la suba de contagios de COVID-19, sino que por el contrario, colabora con la salud integral de las persona, en tanto son ambientes seguros y confiables para disfrutar de momentos tan necesarios para la mente y el espíritu", asegura el pedido..

Al mismo tiempo destacan que "lograr dicho propósito es clave en este contexto para llevar un poco de alivio a nuestro sector, el más golpeado por las restricciones derivadas de la pandemia, para sostener el empleo y evitar el cierre en cascada de más establecimientos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo", explican.

"Queremos hacer un llamamiento a la política local en un todo para que de forma coordinada faciliten el levantamiento de las restricciones a nuestro sector, lo cual luego de 15 meses lo sentimos arbitrario y discriminatorio, ya que hemos demostrado sobradamente estar preparados para trabajar de manera responsable y segura, siendo que nuestros protocolos son de los más exigentes, quedando los controles como corresponde a las autoridades locales, provinciales y nacionales", relataron.

Por último sostienen que la actividad de un restaurante, con distanciamiento y protocolo, no es diferente a las demás actividades esenciales y no esenciales, que están abiertas hace tiempo y no han sufrido ni remotamente el daño ocasionado a al sector. "No vemos justificación en mantener las puertas cerradas", sentenciaron.

Para ello piden poder abrir hasta las 24 y atender a la gente en el interior o exterior de los locales y que se permita la circulación de clientes en el retorno a sus hogares justificando haber concurrido a los establecimientos con su reserva confirmada o comprobante de consumo.

El pedido, que fue enviado con copia al Concejo Deliberante, lleva adjunta una resolución de la Provincia de Río Negro donde se permite la apertura de restaurantes.