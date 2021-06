Primer tiempo: Denver Nuggets, con Facundo Campazzo, le gana Phoenix, por 58 a 57

Denver Nuggets -con el argentino Facundo Campazzo- le gana a Phoenix Suns,por 58 a 57, al cabo del primer tiempo, correspondiente al juego inicial de la serie -al mejor de siete-, de una de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Denver tuvo alta efectividad en el comienzo, de la mano de Campazzo, quien convirtió los primeros seis de siete puntos y llegó a escaparse 18 a 13.

De a poco, los locales levantaron, curiosamente sin Chris Paul en cancha, encontraron variantes y terminaron igualados: 28-28.

En el segundo, Denver sacó siete (38-31) en apenas 2 minutos.

Campazzo reingresó, y mientras Denver se apoyó en su juego interno, los locales castigaron con lanzamientos perimetrales y corrieron abriendo la cancha.

Phoenix no perdonó los errores visitantes y pasó al frente (parcial de 14-6). No obstante, Campazzo mostró solidez en defensa y reboteando, además de ser efectivo adelante para recuperar la ventaja.

El estadio está completo.

Cómo llegaron

Los Suns terminaron segundos en la fase regular y llegaron a semifinales tras eliminar a los Lakers, 4-2.

Denver, por su parte, fue tercero y dejó en el camino a Portland: 4-2.

Phoenix tiene entre algodones a Chris Paul, con problemas en un hombro, y cuenta con otra figura como Devin Booker.

Esta temporada se enfrentaron en tres oportunidades, con dos victorias para Phoenix. De todos modos, la realidad era diferente, porque en los Nuggets aún estaba sano Jamal Murray y, además, no contaban con Austin Rivers y Aaron Gordon.

Denver intentará llegar a las finales del Oeste por quinta vez y, de conseguirlo, será la primera consecutiva.

Mientras que Phoenix fue finalista por última vez en 2010.

Brooklyn, 2-0

Brooklyn Nets venció cómodamente a Milwaukee Bucks, por 125 a 86 y se puso 2-0 en una de las semifinales del Este.

The reverse to give KD 32 through 3!#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/cQgWKWrC3X