Diputados comenzó a analizar el proyecto de ley de Zona Fría que incluye a Bahía y la región

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó hoy a analizar el proyecto de ley que apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país, que incluye también a provincias y municipios de la provincia de Buenos Aires entre los que se encuentra Bahía Blanca y la región, que podría beneficiar a alrededor de tres millones de usuarios que residen en esas regiones.



En esta primera jornada de debate de la iniciativa impulsada por el Frente de Todos (FdT) -realizada bajo la modalidad de videoconferencia-, el principal expositor fue el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.



En el inicio de la exposición destacó que "este proyecto de ley propone la prórroga por 10 años del fondo fiduciario para el subsidio de consumo residenciales de gas. Además busca ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de tarifa diferencial".

"Con este proyecto se cuida un derecho humano que es el acceso a una vivienda digna, no hay un hogar adecuado sin una calefacción, sin el servicio público de gas por redes", agregó el funcionario.



Bernal detalló que "a los 849.965 usuarios que actualmente gozan del descuento del 50% en la Patagonia, la Puna y Malargüe, se sumarán ahora 3.149.108 usuarios de 151 nuevos departamentos".



"Es decir que casi cuatro millones de usuarios de 230 departamentos y partidos pasarán a tener una tarifa subsidiada", precisó.

Por otra parte, Jorge Deferrari, gerente de Distribución del Enargas, remarcó que "estamos demostrando la expansión a nivel país y nos estamos basando en una norma IRAM-IAP, que tiene un sustento técnico independientemente de la temperatura donde participaron para su elaboración otros organismo del estado".

Desde el radicalismo, Gustavo Menna señaló que "es difícil entonces de entender cómo una ampliación del universo de usuario de casi 4 veces tiene un aumento del cargo tan exiguo".



"No cierra por ningún lado. En el texto de la ley ese 5,44 % no aparece, porque ese cargo es de naturaleza tributaria y solo podría tener como fuente normativa una ley, no puede ser una delegación de facultades", dijo el legislador radical.



A modo de respuesta, Bernal se mostró asombrado por la "sorpresa que expresaron los diputados de Juntos por el Cambio por el aumento de la cantidad de beneficiarios de la tarifa por zona fría".



"Juntos por el Cambio aumentó el 4 y medio por ciento del fondo fiduciario sin incorporar un solo beneficiario por zona fría, hecho por el cual yo estaría preocupado y hasta con un poquito de vergüenza", expresó.



En un momento del debate oficialistas y opositores se cruzaron sobre la política tarifaria de los gobiernos del Frente para la Victoria y de Cambiemos.



El radical José Cano dijo que "uno no puede pensar que la historia empieza hoy, no hacerse cargo de lo que paso entre 2010 y 2015", a lo que Bernal desplegó datos del período 2015-2019: "Las tarifas aumentaban en un 1.000 por ciento en el caso de los usuarios residenciales y 3 de cada 10 usuarios, en 2017, no podían pagar el servicio de gas por redes".



En respaldo del proyecto, el presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que "el tema político a considerar es que este proyecto de ley genera más igualdad, porque si hay algo que tiene que tener como principio base un proyecto es la equidad."



En el último tramo de la reunión del plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto, Leticia Zanelli, letrada patrocinante en numerosas causas colectivas para lograr una tarifa diferenciada para la provincia de Mendoza, dijo que "este proyecto trata de garantizar mediante este servicio público la concesión de Derechos Humanos básicos e indispensables como son la salud, la dignidad y el hábitat saludable".



Por su parte, Silvia Jensen, integrante de la multisectorial de Necochea, sostuvo que "con este proyecto vamos a tener la posibilidad de pagar el gas, hay muchísima gente que sufrió cortes, que está endeudada y no puede pagarlo. Lo que nos van a garantizar es el derecho a la salud, a una vivienda digna y a poder pagar la factura".



El proyecto que busca aprobar el Frente de Todos tiene como objetivo reducir las tarifas de gas en determinados municipios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta.



El proyecto presentado por Máximo Kirchner fue producto de un trabajo que realizó el FdT con los interbloques provinciales, con lo cual tienen garantizado el número para incluirlos en esa sesión y se estima que también contará con el respaldo de la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio.



El oficialismo buscará reunir nuevamente a las comisiones para dictaminar entre el miércoles y el jueves a la mañana, para poder llevar el tema al plenario del cuerpo, que se realizaría el mismo jueves por la tarde. (Télam).