Fuertes vientos agitan banderas en clave electoral 

Será el destino, o será la planificación política por parte del gobierno de Axel Kicillof, pero lo cierto es que desde la Provincia le van corriendo el arco a la oposición, en esa sorda pelea por el manejo de la agenda pública.

Desde Juntos por el Cambio buscan anclar el debate en torno a la pandemia y sus efectos, haciendo foco en el manejo de la misma y en una campaña de vacunación que, para la oposición, es un fracaso.

Desde la sede del Ejecutivo bonaerense se suben al ring cuando tienen anuncios, como cuando abrieron la inscripción de la campaña de vacunación a las franjas etarias más bajas, al tiempo que se conoció la llegada de millones de nuevas dosis para inmunizar contra el coronavirus.

Pero rápidamente abren el juego a otros temas, como durante los últimos días, que se conoció el avance de Kicillof en la idea de armar “Casas de la Provincia” en distritos del interior que podrían terminar albergando una especie de “mini gobernaciones” .

Más allá de lo que públicamente dicen, lo cierto es que no sólo la oposición puso reparos, sino que los propios intendentes oficialistas miran de reojo la idea. El temor de los alcaldes es que se levanten estructuras paralelas en los municipios, para competirle a los opositores y controlar a los propios. “Lo que busca el Gobernador es tener un comisario político en cada uno de los distritos, no más que eso”, aventuran en off.

También aparece una polémica en puerta sobre el horizonte inmediato, pero que abre una dificultosa negociación con el arco legislativo opositor.

Es que Kicillof envío 40 pliegos al Senado para ocupar cargos de jueces y defensores en diversos fueros y departamentos judiciales. Se trata del primer proceso de cobertura de vacantes en la Justicia que promueve el Ejecutivo en medio del reclamo de la Suprema Corte que, hace rato, viene planteando la necesidad de cubrir juzgados y fiscalías. Para la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial bahiense el Ejecutivo busca la designación de Jorge Federico Mercado.

La decisión se produce en medio de un particular universo que se da en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría de voluntades en el recinto. De hecho, esa situación generó un fuerte contrapunto, cuando la oposición aprobó 41 pliegos que había enviado la exgobernadora María Eugenia Vidal, que Kicillof reclamaba que se los devolvieran para analizarlos.

Esa disputa no acabó, porque el Gobernador no firmó los decretos de designación y ninguno de los candidatos pudo asumir. “No queremos sobrecargar al gobernador con más expedientes. En todo caso, que mejor empiece por firmar los decretos de los 41 pliegos que tiene sobre su escritorio”, lanzó con ironía una espada legislativa de JxC.

La Provincia atraviesa un momento difícil con picos de contagios y muertes, un gran agotamiento del personal sanitario y la llegada del invierno puede agravar la situación epidemiológica. Ahora, el Gobierno planifica vacunar antes de la llegada del frío, aunque los turnos de vacunación en muchos lugares parecen ir llegando en “cámara lenta” frente a la emergencia.

Es que, ante un escenario de bolsillos flacos, la bandera de la vacunación; la reactivación económica y de a poco, la puesta en marcha de obra pública comienza a meterse en la agenda política y electoral del Gobierno.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esos asuntos centrales también pueden ser para el esquema opositor una herramienta clave en la campaña que se viene.

En la Gobernación aseguran que la reactivación de las obras paralizadas durante la gestión de Cambiemos no fueron pensadas como “efecto electoral” inmediato en términos políticos, ya que muchos trabajos de infraestructura encarados para poner la “Provincia en marcha” van a exceder, debido a su tamaño, este primer mandato de Kicillof.

Pero en la práctica, lo cierto es que, el marco del Fondo de Infraestructura Municipal, el Gobernador resolvió destinar casi $ 9 mil millones para avanzar en un plan histórico de infraestructura. Se trata, de obras de rápida ejecución y que demandarán trabajo local en cada municipio.

El aluvión de turnos de vacunación ofrecido por la dupla central de Salud, el ministro Daniel Gollan y su vice Nicolás Kreplak, despertó un moderado optimismo en los despachos gubernamentales.

Justamente ahí, es donde se amplifican reclamos contra no pocos intendentes -tanto del oficialismo como de la oposición- por no haber “militado” debidamente la campaña de inscripción “Buenos Aires Vacunate” a la que le faltan unos cuantos millones de habitantes.

De hecho y tras la confirmación de la llegada masiva de vacunas, la Provincia decidió relanzar el plan de inscripción para recibir la primera dosis de la vacuna, que sigue siendo la estrategia principal para combatir el virus.

Kicillof buscará este mes acelerar el proceso de vacunación masiva no sólo para mejorar la situación epidemiológica sino para intentar modificar el humor social y silenciar además las críticas de la dirigencia opositora.

Los dos caballitos de batalla sobre los que cabalga la brigada del macrismo duro en Juntos por el Cambio son “la presencialidad escolar y que no hay vacunas”, remarcan en las diagonales.

En ese cruce de mensajes desde la Provincia aseguran tomar decisiones que generen mayor protección a la comunidad educativa en base a una evidencia científica que marca que cuando aumenta el riesgo en temporada invernal, la presencialidad escolar colabora con la circulación del virus y el aumento de los contagios.

Por eso, sugieren que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (y algunos otros alcaldes amarillos bonaerenses) privilegia un discurso electoral por sobre los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia.

Se amplifican reclamos contra no pocos intendentes por no haber “militado” la campaña “Buenos Aires Vacunate”.Kicillof busca acelerar el proceso de vacunación para mejorar la situación epidemiológica y modificar el humor social.