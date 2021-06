"Estoy desesperada", dijo la mamá de Gabriel, quien lleva dos semanas desaparecido

La mamá de Gabriel Enrique Gurrea García, quien lleva dos semanas desaparecido, dijo esta mañana por LU2 que la incertidumbre "es terrible y estoy cada vez más angustiada".

Cristina indicó que en todos estos días no recibió ningún tipo de información sobre su hijo, quien desapareció el 20 de mayo.

"Él se ausentó ese jueves, pero yo me enteré el sábado, cuando me llamó el patrón para preguntarme si estaba en mi casa y decirme que desde el jueves no iba a trabajar [al mercado de frutas y verduras del barrio Thompson]", contó Cristina.

Y añadió: "Me dijo que lo había llamado por teléfono y que había contestado su pareja. Ella le dijo que habían tenido una discusión y se había ido".

La mamá de Gabriel señaló que después de esa comunicación se contactó con la pareja de su hijo, quien le relató la misma situación.

"Le pregunté por qué no me había avisado y me dijo que pensó que estaba en casa porque siempre que discutían él venía acá. También me dijo que se había llevado una mochila con ropa, pero no el celular", detalló Cristina.

La mamá aseguró que "es la primera vez que desaparece; otras veces que ha tenido problemas vino a casa y estuvo un montón de tiempo, me llama la atención que no me haya avisado nada".

A su vez, contó que estuvo en Fiscalía, donde están trabajando con cámaras e investigarán el celular de Gabriel para ver si encuentran alguna pista.

"La gente se ha movido, ha puesto carteles por todos lados. También nos movemos en redes sociales, pero no hay caso", lamentó Cristina.

Por último, le dejó un mensaje a su hijo: "Si ves la nota, comunicate conmigo. Estamos todos desesperados, esperando que te comuniques de alguna forma".

Gurrea García mide un 1,75, es delgado, tiene cabello corto oscuro, posee un tatuaje en todo el brazo derecho y otro en el pecho con la leyenda "papi te amo".

En caso de tener información, se solicita llamar a la Comisaría Primera al 2914551902 o bien al 911.