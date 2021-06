Video: la suerte le hizo un guiño a Roger Federer en su debut en Wimbledon

El suizo Roger Federer avanzó hoy a la segunda ronda del Abierto de tenis de Wimbledon, el Grand Slam sobre césped, por el abandono de su rival, el francés Adrian Mannarino, cuando el partido estaba 6-4, 6-7 (3), 3-6 y 6-2, próximo a comenzar el set decisivo.

"Le deseo todo lo mejor a Mannarino. Pudo haber ganado el partido porque fue el mejor jugador. Definitivamente tuve un poco de suerte", reconoció Federer, que en Wimbledon tiene el récord de ocho títulos (de sus 20 Grand Slam), con respecto a Mannarino, quien sufrió un resbalón y dejó la cancha lesionado de su rodilla cuando iban al quinto set.

La magia de Roger:

Federer, ex N°1 del mundo y actual 8 del ranking, aumentó así el récord de victorias en Londres a 102 para igualar su marca máxima en un Grand Slam (también llegó a 102 en el Abierto de Australia).

Otro récord para el suizo de 39 años, que enfrentará en la siguiente instancia al francés Richard Gasquet,verdugo del japonés Sugita, es que lleva 65 torneos de Grand Slam consecutivos sin perder en la primera ronda. Su última derrota en un debut fue hace 18 años, en Roland Garros 2003, contra el peruano Horna.

Not the ending we wanted to see 😔



Get well soon, @AdrianMannarino! 🙏pic.twitter.com/HyJ9dBw4YU