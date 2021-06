Evangelina Castro: “La trata de personas habita muy cerca nuestro”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

Evangelina Castro es una joven estudiante de abogacía que desarrolla una tarea encomiable. Es una de las líderes en la lucha contra la trata de personas.

Junto a un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, profesionales de la educación y estudiantes, lleva a cabo una labor sin pausas ni horarios en la ONG Bahía contra la Trata.

Resulta éste un ámbito digno de ser conocido. Y que demanda una toma de conciencia sobre un flagelo que subyace mucho más cerca de lo que uno cree.

1. “Tengo una historia personal donde la violencia de género y las preguntas feministas aparecieron muy temprano en mi vida y no sabía cómo darles respuesta. Entonces un día me plantee: ´no puedo seguir esperando que alguien me pague para trabajar de esto’. Empecé a estudiar abogacía y a los 21 años arranqué a trabajar en el ámbito privado, pero tenía un fervor por hacer algo en lo público, en lo social”.

2. “Fue así que me anoté en un encuentro intensivo que se desarrollaba en el Nido, centro que trabaja en la contención de las víctimas de violencia de género, pero cuando se hizo la convocatoria de voluntarias no me llamaron. ´¿Y ahora qué hago con toda esta energía?’, me pregunté. Surgió una convocatoria de Bahía contra la Trata, que por entonces era una ONG muy chiquita, y me anoté. Al poco tiempo salió una noticia que me impactó. Cerca de mi casa había una casa de masajes donde había varias chicas retenidas, a las que le habían sacado la documentación y no se animaban a liberarse. Una de ellas estaba embarazada de siete meses. Estuve todo un día petrificada. Me di cuenta que todo el vecindario estábamos mirando para el otro lado”.

3. “A las organizaciones de trata de personas les conviene hacerte creer que vos desde lo individual no podés hacer nada más que indignarte por Facebook o por Tweeter. Y seguir mirando Netflix. Comprobé que no es así. Que una puede involucrarse, al menos llamando al 145 u organizándonos un poquito para luchar contra este flagelo”.

4. “En Bahía contra la Trata me encontré con un grupo de gente totalmente loca de amor por trabajar y con la real convicción de que estamos haciendo algo por el otro”.

5. “Entiendo que detrás de la trata hay intereses y organizaciones que te superan. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Pero no voy a dejar de luchar contra esto”.

6. “En el grupo de Bahía contra la Trata somos muchas las personas jóvenes, hay psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes de abogacía que tienen mucha curiosidad, y también de profesorado, porque la educación en este tema es fundamental”.

7. “Los medios de comunicación siguen fomentando la idea de que la trata es una combi blanca estacionada en una esquina. La respuesta a ello sería enseñarle a nuestras hijas o hermanas que no se acerquen a la combi. No podemos convertir esta problemática en una película de Hollywood. La trata no es sólo eso”.

8. “Suelo ir a cafeterías a estudiar, a meterme en mi mundo con la compu. Hace menos de un mes me pasó de escuchar una entrevista de captación de trata al lado de mi mesa. Anoté todos los datos que pude y fue movilizante. Tenía que ver con una propuesta de trabajo muy interesante en el exterior, exigiéndole a la chica que tuviera el pasaporte al día. Claramente ella no estaba formada para el puesto que le estaban ofreciendo, con una propuesta de muy buen dinero, contratación inmediata y traslado. La joven estaba muy ilusionada. Yo me quería morir. Esa investigación tomó su curso. Hay que estar atentos a este tipo de situaciones. La trata de personas habita muy cerca nuestro”.

9. “Cuando tomamos contacto con otras ONG que se involucran fuertemente te das cuenta que tenés que abrir el diálogo con los actores, incluso, más chocantes en este tema. Como sucede con la prostitución, hay situaciones que se arrastran porque siempre fueron así. Hay gente que aún la defiende como algo imposible de repensar porque siempre fue así. Como si los varones fueran unos animales irrefrenables que no tienen manera de tener un filtro, entonces hay que contenerlos de esta manera. ¿Por qué no repensamos los vínculos de los varones? ¿Por qué en 2021 siguen pagando para tener relaciones sexuales? No es algo natural. Es algo aprendido, donde se compra consentimiento pero no un deseo que resulta fingido”.

10. “Las redes sociales están llenas de grooming. Solemos convocar a voluntarias jovencitas para que trabajen con nosotros, porque son las que mejor entienden qué herramientas necesitan los chicos para que puedan defenderse de lo que por allí les aparece en Tik Tok, por ejemplo”.

11. “De muy jovencita estuve rodeada de un contexto muy hostil en cuanto a violencia de género. En mi primer contacto con una psicóloga me preguntó ´¿qué es ser mujer para vos?’. Estaba tan atravesada la figura de la mujer por la violencia que yo ya la había naturalizado. Aquella pregunta me invito a hacerme varias otras preguntas. Pensaba que yo no podía ayudar a esas mujeres que estaban padeciendo violencia de género, pero las ganas las tenía. No era cuestión de estar enojada con la vida. Y encontré que lo colectivo, no lo individual, era la respuesta. Aquello fue de lo mejor que me pasó en la vida”.

12. “Viví una experiencia increíble en el inicio del Coronavirus, en febrero de 2020, en Nepal. En un circuito de montaña y estando muy corta de dinero, me quedé varada allí. Bajando de la montaña me quitaron el pasaporte y me dijeron ´afuera hay una pandemia mundial, se quedan acá’. No entendía nada. Entonces me inserté en una ONG que fue creada tras un terrible terremoto. Me encontré con una rosarina y trabajé allí durante cuatro meses”.

