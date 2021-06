Segundas dosis: "La inmunidad cae de forma lenta, no es de un día para el otro"

El médico bahiense Carlos Kohler, especialista en vacunación, aseguró que "todas las vacunas tienen una buena eficacia con la primera dosis" y que, aunque existe un tiempo recomendado para aplicar la segunda, la inmunidad no se pierde de un día para el otro.

"Históricamente, todas las vacunas que llevan más de una dosis tienen primero un tiempo de incubación para que empiece a proteger, y luego un tiempo de aplicación entre la primera y la segunda dosis para mantener elevada la inmunidad", explicó el especialista en diálogo con La Nueva.

Aclaró que cuando no llega la segunda dosis, como está pasando actualmente con la Sputnik V, "a partir de la fecha en la que debía aplicarse, la inmunidad empieza a decaer, pero esa caída es lenta, no es que al día siguiente ya no tenemos inmunidad".

Kohler (MP 9022) sostuvo que al tratarse de vacunas nuevas aún no se sabe exactamente en cuánto tiempo y a qué velocidad comienza a caer esa inmunidad.

"Se habla de un tiempo de espera de semanas para aplicar la segunda dosis, por ejemplo las de ARN aparentemente tienen mejor acción para la segunda dosis pasadas entre 4 y 12 semanas, pero eso depende de cada vacuna, en otras la inmunidad empieza a caer a los 28 días", detalló el médico.

Explicó que normalmente entre los 18 y 21 días casi todas las vacunas tienen eficacia defensiva contra el coronavirus: "Las chinas están oscilando entre el 70 y el 85 %, y AstraZeneca, Pfizer y Sputnik están arriba del 90 %; son cifras muy buenas para determinar la eficacia de una vacuna teniendo en cuenta que para ser aprobada tiene que estar por encima del 50 %", afirmó.

Ante los problemas con la llegada de las segundas dosis de Sputnik, el médico bahiense contó que en este momento se está evaluando la posibilidad de "cambiarla eventualmente por otra vacuna si es que estas dosis no llegan", para que las personas que recibieron la primera puedan completar su esquema de vacunación.

Explicó que si bien todavía está en estudio, ya se han hecho algunas pruebas que indican que la combinación es posible.

"La combinación de AstraZeneca y Pfizer es factible según los estudios; lo único que se encontró es que las reacciones colaterales son más evidentes, pero nunca graves, sino leves o moderadas y se van en 48 o 72 horas. Sobre la combinación de Sputnik y AstraZeneca los estudios son muy pocos, pero aparentemente también se podría hacer", dijo el profesional.

Kohler señaló que, más allá del tiempo, la persona vacunada tiene "una memoria inmunológica, que varía de acuerdo a las vacunas" e insistió en que "la persona no queda sin inmunidad" de forma inmediata por no recibir la segunda dosis en los tiempos recomendados.

Sostuvo que "no se sabe exactamente cuánto tiempo dura la inmunidad porque son vacunas nuevas y hay que esperar lo que se llama 'la prueba de tiempo'. Sí sabemos que al vencer la fecha de aplicación la inmunidad empieza a decaer y por eso se está apurando la aplicación de la segunda dosis y se está evaluando esta combinación de vacunas".

"El mensaje para la comunidad es 'póngase la vacuna que le ofrecen' porque después tenemos un déficit y si no se vacuno, no hay escape", aseguró Kohler.

En ese sentido, resaltó la seguridad de las vacunas, dado que "los efectos colaterales severos están estipulados arriba del millón de dosis, por lo tanto es mucho más importante tener la vacuna que el efecto colateral porque ya sabemos que el COVID-19 es una enfermedad potencialmente grave y mortal, especialmente en los grupos con comorbilidades y en los grupos de riesgo mayores de 60 años".

"La cantidad de fallecidos por arriba de los 60 es de un 78 %, por lo tanto no podemos elegir vacuna, nos debemos poner la que esté disponible", insistió el médico.

Tras días de mucha incertidumbre por el arribo de segundas dosis, el equipo de Sputnik V confirmó ayer que a principios de la próxima semana llegará a la Argentina el segundo componente de la vacuna e indicó que el laboratorio nacional también empezará a producirlo en su planta.

Vale recordar que el plan estatal, gratuito y voluntario Buenos Aires Vacunate, implementado por el Gobierno provincial, tiene por objetivo vacunar a toda la población bonaerense mayor de 18 años, priorizando a los factores de riesgo. Al ser optativo, quienes deseen recibir la vacuna deben inscribirse en el sitio web vacunatepba.gba.gob.ar. o en la aplicación.

La semana pasada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la vacunación libre para mayores de 55 años, por lo que ese grupo no necesita turno para recibir la primera dosis.