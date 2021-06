Moyano dijo que el ciclo de la cúpula de la CGT "está cumplido" y desconoció la postulación de Martínez

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, consideró hoy que "el ciclo de la actual cúpula de la CGT esta cumplido", y afirmó que hay que hacer un "esfuerzo" por la unidad de los gremios, al tiempo que dijo no estar al tanto de la posibilidad de que Gerardo Martínez sea un postulante a dirigir la central obrera.

Al referirse a la eventual candidatura del titular de la Construcción como secretario general de la CGT, Moyano señaló: "No tenemos la menor idea de eso. No lo he leído. Eso lo habrán decidido entre ellos". "Estamos en sector importante que esta fuera de la CGT y en ningún momento se habló de la candidatura de Gerardo Martínez. El consenso será entre ellos, pero tiene que ser general", indicó el líder camionero.

"No sabía ni que estaban discutiendo ese tema. Con nuestro sector nadie ha hablado nada", resaltó, luego de que surgiera una versión que afirma que Martínez podría ser candidato de unidad para reemplazar a la dupla de Héctor Daer y Carlos Acuña.

Moyano sostuvo que debe existir "una CGT representativa y que este acorde a la realidad", y subrayó: "Hoy tenemos una realidad muy especial donde a veces se dejan de lado los reclamos y esto no puede estar ausente de la CGT". "En algún momento se firmó una baja de salario y nosotros con eso estamos completamente en desacuerdo. Bajar un salario es condenar a un trabajador", recalcó en declaraciones radiales.

Para Moyano, "se ha cumplido el ciclo del mandato del gobierno anterior y este se ha estirado por la pandemia que no se puede hacer elecciones". "Ya se tendría que haber elegido una nueva conducción. Hay que hacer un esfuerzo para mantener la mayor cantidad de gremios unidos. Autoelegirse no sirve para nada", recalcó el dirigente sindical.

En tanto, de cara a las elecciones de este año, Moyano resaltó que "los laburantes están reconociendo el esfuerzo del gobierno para que la pandemia no afecte tanto al hombre de trabajo". "Algún candidato sindical va a haber", aseguró el titular del gremio de Camioneros, y agregó que, "inclusive, hay gente preparada para ocupar lugares importantes y dispuesta a hacer el esfuerzo necesario".

"Hay muchos hombres y mujeres con capacidad, experiencia y responsabilidad para asumir ese cargo tan importante que es ser legislador nacional o provincial", expresó. (NA)