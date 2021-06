La Provincia define si Bahía sigue en fase 2 o sube a fase 3

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires definirá hoy en qué fase continuará nuestra ciudad, en el marco de la segunda ola de COVID-19 que atraviesa el país.

Es decir, lo que se sabrá hoy es si Bahía Blanca sigue en fase 2 o sube a fase 3 cuando se realice la actualización epidemiológica de los 135 municipios bonaerenses como todos los martes.

Ayer desde el Municipio se solicitó regresar a fase 3 ya que consideran que la situación de la ciudad mejoró en las últimas semanas y que las condiciones están dadas para el avance de fase.

Los cambio más importantes son el regreso de la presencialidad en las escuelas y una ampliación de horarios en los que se permite circular, así como se habilita a la gastronomía a recibir público hasta las 23.

La restricción de circulación sería de 0 a 6 y no de 20 a 6, como rige hasta el momento por la fase 2.

Tras los 26 contagios dados a conocer ayer y de acuerdo a los datos que muestra el portal Gobierno Abierto del Municipio la incidencia de casos en Bahía es de 909 contagios cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, mostrando una baja respecto de semanas anteriores, y la ocupación de camas de terapia intensiva hasta ayer era del 73%, número inferior al 80% que determina si una ciudad está en alarma epidemiológica o no.

Qué implica la fase 2:

- Se restringe la circulación entre las 20 y las 6 horas.

- Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales, excepto educación especial.

- Los comercios (salvo aquellos esenciales) deben cerrar de 19 a 6 horas.

- Los locales gastronómicos deben cerrar de 19 a 6 horas. En los horarios autorizados sólo podrán atender en espacios abiertos, luego podrán continuar bajo la modalidad de delivery.

- No están habilitadas las actividades recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

- No están habilitados los deportes grupales y de contacto en general, quedan exceptuadas las actividades individuales sin contacto al aire libre.

- No están habilitados los casinos, bingos, discotecas, shoppings y salones de fiesta.

Qué implica la fase 3:

- Clases presenciales (a la espera de detalles y definiciones del Ministerio de Educación)

- Se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana

- Los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23

- Los comercios deberán cerrar a las 20, salvo aquellos esenciales

Actividades autorizadas:

- Restaurantes y bares: espacios cerrados con el aforo del 30 %

- Gimnasios: con aforo del 30 %

- Shoppings: con aforo del 30 %

- Museos: con aforo del 30 %

- Eventos religiosos: hasta 20 personas

- Natatorios: hasta 10 personas

- Se podrán realizar eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos con máximo de 30 personas