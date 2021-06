Tras el pedido de Macri, en el sector de Larreta insisten en que si no hay consenso irán a las PASO

El pedido del expresidente Mauricio Macri de evitar que los candidatos del PRO se definan en las primarias (PASO) no cayó mal en el entorno del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque mantienen por el momento la idea de dirimir la disputa en las urnas si no se logra un consenso.

Así lo indicaron fuentes del Gobierno porteño que negaron cualquier tipo de malestar con el ex presidente luego de que afirmara este martes que "Horacio está muy bien posicionado para 2023 pero tiene la responsabilidad de lograr un posible consenso tratando de evitar las PASO".

Tras remarcar que Rodríguez Larreta "habla mucho con Mauricio", las fuentes consultadas subrayaron que este tipo de discusiones son "lógicas" cuando se acerca la fecha para definir las candidaturas y además destacaron que todavía hay tiempo para lograr un acuerdo.

No obstante, la posibilidad de definir las candidaturas en las PASO no fue dejada de lado por el mandatario porteño y en su entorno indicaron que "si no se dirime por consenso, se tendrá que ir a una primaria", aunque buscaron desdramatizar ese escenario.

Cerca del alcalde capitalino recuerdan lo que fue en 2015 la primaria entre Rodríguez Larreta y la entonces senadora Gabriela Michetti por la candidatura a jefe de Gobierno para suceder a Macri y subrayan: "Hizo mucho ruido pero igualmente fue una interna sana".

De esta forma, en el sector que lidera Rodríguez Larreta dan muestras de que, a pesar del planteo que realizó el ex presidente, no le temen a la posibilidad de que las listas se definan en las PASO, algo que hasta el momento parece probable en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones radiales, Macri había pedido "evitar internas innecesarias, porque hay que entender que lo importante es el equipo y no los jugadores", con Larreta como destinatario directo de su mensaje.

Además, el expresidente consideró que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal debería ser candidata en la provincia de Buenos Aires y no en la Ciudad, como pretende el jefe de Gobierno según deslizan las fuentes del PRO.

"Ella puede hacer una enorme diferencia si va en Provincia", expresó Macri, quien por segunda vez manifestó sus reservas ante la posibilidad de que las listas se definan en las PASO del 12 de septiembre. (NA)