El director de COVAX dijo que el gobierno rechazó las vacunas de Pfizer y Vizzotti lo desmintió

Santiago Cornejo, director del mecanismo de vacunas Covax para la región confirmó que Argentina rechazó recibir dosis de Pfizer.

"Argentina es compra opcional. Antes de firmar un acuerdo con cada compañía le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que lo sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si dice que no, no significa que reciben menos dosis, sino que no van a recibir ese candidato. Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna, y en el caso de Pzifer nos han dicho que no", aseveró Cornejo.

En una sesión académica del Grupo Joven de @CARIconsejo le pregunté a Santiago Cornejo (Director de COVAX para A. Latina) detalles del vínculo de Argentina con ese mecanismo para acceder a vacunas.

Saben qué me dijo? Que el Gobierno RECHAZÓ las dosis de Pfizer vía COVAX.Miren👇🏻

En el gobierno, voceros aseguraron que intentaron adquirir la vacuna a pesar de no estar estipuladas las condiciones. Han comenzado a difundir dos notas del mes de enero del corriente año dirigidas al propio Santiago Cornejo en la que se solicitaban especificaciones de compra. En una entrevista televisiva, el ex ministro de Salud, Ginés González García, se mostró ofuscado con el funcionario regional y dijo que "si pudiera lo llevo a Tribunales por mentiroso".

Finalmente el ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti desmintió al director de COVAX.

El documento sostiene: "Cabe destacar que Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la 'opción' es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas".

Además, el documento afirma que "Argentina tiene conocimiento solo de una compra de Pfizer en el marco del Mecanismo COVAX compuesta por las dos ventanas de compra (como establece el procedimiento), en las que nuestro país participó. Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país ".

"Ante versiones periodísticas que indican que la Argentina rechazó el envío de vacunas de Pfizer al país a través del Mecanismo Covax, el Ministerio de Salud de la Nación informa que es falso y que, por el contrario, se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento", dice un comunicado difundido esta madrugada por la cartera que conduce Carla Vizzotti. (NA y Télam)