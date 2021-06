El Gobierno reconoció que para acordar con el Club de París necesita primero cerrar con el FMI

El Gobierno admitió que no podrá reestructurar la deuda por casi US$ 2.500 millones con el Club de París si antes no arriba a un acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI).

Así consta en un informe presentado este miércoles ante el Senado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El funcionario explicó que "un requisito del Club de París para iniciar cualquier proceso de renegociación de sus contratos es la vigencia de un programa con el FMI".

"Desde el Club resaltan la importancia de tener previsibilidad sobre los plazos del acuerdo con el FMI y respetar el principio de términos comparables con otros acuerdos", dijo Cafiero, en respuesta a una consulta de la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino.

El ministro coordinador presentó un informe en el que contestó más de 1.000 preguntas de senadores, que continuará presencialmente este jueves en la Cámara alta.

"Un requisito del Club de París para iniciar cualquier proceso de renegociación de sus contratos es la vigencia de un programa con el FMI", señaló.

La deuda vencida con el Club de París entró en un período de gracia hasta el 30 de julio próximo, y si la Argentina no soluciona ese pago ingresaría en default.

El Gobierno negocia conseguir un aval del FMI para que ese consorcio de naciones no considere la falta de cancelación de ese saldo como un evento de impago.

En el informe, Cafiero realizó una recopilación de hechos de los últimos años sobre la deuda con el Club de París, en la que cuestionó la gestión de ese pasivo que hizo la administración de Mauricio Macri en el último año de su mandato, en 2019.

El jefe de Gabinete dijo que el actual gobierno "recibió al país sumido en una profunda crisis económica, con vencimientos de deuda insostenibles con acreedores privados, la postergación de obligaciones ante el Club de París (en 2018 y 2019 sólo se hicieron los mínimos, y en ningún año fue el equivalente al pago objetivo), postergando una resolución".

"Esto agravado por un programa con el FMI inconsistente, que fracasó en su objetivo de restaurar la confianza en la economía, y que, por el contrario, sirvió para financiar fuga de capitales y endeudar al país de manera insostenible", lamentó.

Cafiero resaltó que "se consiguieron importantes apoyos para las futuras negociaciones, tanto con el FMI como con el Club de París, de aliados importantes como Estados Unidos, Alemania, España, Francia e Italia".

Señaló que en esas negociaciones "se han mantenido conversaciones con todos los acreedores" y recordó que "en abril de 2020, la Argentina envió una carta al Club de París estableciendo la necesidad de iniciar un proceso de negociación".

Respecto de la negociación con el Fondo Monetario, el jefe de Gabinete dijo que "el diálogo está en marcha, se han recibido numerosas misiones en Argentina y se mantiene un contacto permanente de manera virtual con el staff del Fondo".

"Queremos que el programa ayude a la recuperación económica del país y a restablecer la estabilidad macroeconómica a largo plazo", explicó. (NA)