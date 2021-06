Vizzotti le pidió a la oposición que "baje la obsesión con Pfizer"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, rechazó esta mañana los cuestionamientos al Gobierno por la campaña de vacunación contra el coronavirus y afirmó que no se va a "correr un segundo del eje", ante lo cual pidió "saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia" y desmintió los trascendidos de que el Gobierno Nacional había rechazado adquirir dosis de la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax.

"No nos van a correr un segundo del eje, un centímetro de ese eje, que es vacunar y bajar los casos. Vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. Pero sabemos que muchas personas que ayer escucharon que no queríamos comprar la vacuna de Pfizer hoy no están escuchando esto, por eso pedimos responsabilidad a la hora de comunicar y opinar sobre ciertas cosas", sostuvo la funcionaria nacional.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, la integrante del Gabinete subrayó que "para este Gobierno, la salud es prioritaria" y expresó que en el medio de todas las discusiones "está la gente" que "siente mucha angustia" por el impacto del coronavirus, por lo que pidió a todo el arco político y mediático que no se haga un "uso político" de la pandemia y la vacunación.

"Necesitamos saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia y la vacunación", añadió.

Tras la polémica generada por las palabras del director del mecanismo de vacunas Covax para la región, Santiago Cornejo, respecto a que la Argentina había rechazado las vacunas de Pfizer como parte del acuerdo mundial para la provisión de dosis, Vizzotti dio a conocer un mail que le envió el funcionario de la OMS para aclarar sus dichos.

"Fue muy sorpresivo el malentendido en relación a esa situación. O realmente no se está al tanto de la complejidad del mecanismo Covax o se quiere desinformar", se quejó en la conferencia de prensa.

Y agregó: "Cornejo me envió un mail esta mañana, desde Ginebra"

"Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX", manifestó el representante de COVAX en su mail (NA)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Realmente necesito transmitirle a la población que se tome dos minutos para analizar cada noticia, la complejidad del tema y que nadie puede hacer esto en este momento. No vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el Gobierno con la salud de la población. Esto que sucedió ayer es gravísimo y tiene un impacto", planteó.

Y subrayó: "Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer, porque la Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer la quiere vender la vacuna a la Argentina y estamos trabajando para eso".

La ministra explicó que tanto en las negociaciones bilaterales como a través del mecanismo Covax se presentaron trabas contractuales imposibles de resolver con el laboratorio Pfizer, motivo por el cual Argentina aún no recibió esa vacuna.

Además, Vizzotti destacó que mañana arribarán al país 800 mil dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V y anticipó que otro vuelo saldrá "esta semana" para ir a buscar a Moscú 100 mil primeras dosis y 400 mil del segundo.

En ese sentido, también indicó que AstraZeneca confirmó que 900 mil dosis llegarán desde Estados Unidos y arribarán el próximo lunes como parte del acuerdo con el laboratorio.

"Se está trabajando en adelantar un lote de las vacunas producidas con México. Serían 811 mil dosis", manifestó.

Y añadió que "3,5 millones de dosis están planificadas para llegar en junio y seguir recibiendo lotes del Instituto Gamaleya y avanzar en el contrato con Sinopharm para recibir 2 millones de dosis en junio y 4 millones en julio". "Cuando haya precisión en las fechas, lo vamos a compartir", señaló.

La funcionaria destacó que con la llegada de los próximos lotes de las próximas semanas se habrán recibido más de 20 millones de vacunas y subrayó que el ritmo de adquisición de vacunas se está acelerando, por lo que cuidarse debe ser una "prioridad" en este momento.

La ministra de Salud también informó que se avanzará en la importación de antígenos de la Sputnik V, ya que la producción hecha por Laboratorios Richmond pasó la prueba de calidad del Instituto Gamaleya, lo que consideró "una gran noticia" que pone al país "un paso más cerca" de producir una vacuna localmente.

En lo que respecta a la aplicación de las vacunas, la funcionaria nacional precisó que "la cobertura en mayores de 60 años es de 82,5 por ciento".

"Ayer se batió un récord: se aplicaron 304 mil dosis de vacuna", celebró Vizzotti. (NA)