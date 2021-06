Ponzio se pierde la pretemporada de River por una secuela del COVID y se suma su reemplazante

El capitán de River Plate, Leonardo Ponzio, no viajará a la pretemporada a raíz de una miocarditis que le diagnosticaron luego de su cuadro de coronavirus, con lo cual se sumará al plantel Enzo Fernández.



Ponzio, de 39 años, se sometió ayer a estudios que alertaron al cuerpo médico y, por eso, no se entrenó con el grupo.



En las primeras horas de hoy y a raíz de ese diagnóstico, que lo obliga a mantenerse en reposo deportivo, se determinó que no será parte de la lista de jugadores que mañana partirá hacia la ciudad estadounidense de Orlando en un vuelo charter.



En cuanto a Enzo Fernández, el mediocampista de 20 años va a ser liberado por Defensa y Justicia y la idea es que se incorpore al plantel luego de una serie de estudios que se realizará en las próximas horas.

Para Ponzio se trataba de una pretemporada especial, ya que el jugador anunció que a fin de año se retira del fútbol. Con esta complicación no va a poder realizar la preparación, aunque no corre peligro su participación en las triple competencia que tiene River desde julio.



Este tipo de afecciones suelen aparecer en los pacientes recuperados de coronavirus y en el plantel la atravesaron el año pasado arquero de la reserva Ezequiel Centurión- actualmente en Estudiantes de Buenos Aires- y en estos meses Paulo Díaz.



El defensor chileno se realizó nuevos estudios médicos esta mañana, tras hacer un mes de reposo por la misma complicación que sufre Ponzio, y en las próximas horas se sabrá si tiene el alta médica para viajar a Orlando.

ℹ️[Parte médico] Leonardo Ponzio ha sido diagnosticado con miocarditis por el contagio de Covid y deberá guardar reposo deportivo en Argentina hasta su recuperación. pic.twitter.com/CHwINDAqoe — River Plate (@RiverPlate) June 17, 2021





Mientras tanto, el plantel que conduce Marcelo Gallardo se entrena en el predio de Ezeiza tras los testeos de coronavirus que van a utilizar para poder ingresar a Orlando, lugar elegido para realizar la pretemporada desde el sábado hasta el 5 de julio.



Durante la estadía en los Estados Unidos, la delegación trabajará dentro de la burbuja sanitaria de Disney en el ESPN Wide World of Sports Complex donde se realizó el primer torneo de la NBA y de la MLS tras la cuarentena del año pasado.



El alojamiento será el mismo que en el invierno del 2016, el lujoso hotel Kissimmee Gaylord Palms Resort & Convention Center, a 5 kilómetros de distancia del lugar del entrenamiento, y con un sector especial reservado en ese establecimiento.



En las casi tres semanas de pretemporada en Orlando, el equipo va a jugar tres amistosos preparatorios. El primero será el 27 de junio en Miami ante el América de Cali, con presencia del público y televisión en directo hacia la Argentina.



Los otros dos amistosos están agendados para el 30 de junio y el 4 de julio en el predio de los entrenamientos en ESPN Wide World ante el Barcelona de Ecuador. Ambos encuentros también serán transmitidos en directo y contarán con público.