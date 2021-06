A 20 años de la primera vez, Leo Vallasciani no pierde las ganas: "Siempre pienso en correr"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

“¡Qué viejo que estoy!”. Esa fue la reacción del bahiense Leandro Vallasciani al notificarse, a través de La Nueva., del 20° aniversario de su debut deportivo en la Clase 2 de Turismo Nacional.

Un día como hoy, pero de 2001, un joven Leo de 21 años aceleraba por primera vez el Volkswagen Gol construido en nuestra ciudad por Gary Lauretta y atendido por su escuadra familiar (por entonces con motorización propia), en el “Parque de la Velocidad” de San Jorge.

Dos décadas después, la llama continúa encendida. A pesar de no tener la continuidad deseada, el excampeón de la divisional menor continúa desafiando al paso del tiempo y trabajando desde lo presupuestario para retornar al volante tras la primera fecha del campeonato, disputada a fines de febrero pasado.

“Siempre pienso en correr, no descarto hacer una fecha más. Pero no sé cuándo todavía, porque hay que hacerle unas actualizaciones al chasis (VW Gol Trend) que van a llevar tiempo y presupuesto. Está previsto realizarlo, pero no puedo asegurar si se concretará pronto. Ojalá lo logremos”, se esperanzó.

“El auto está en el taller de Sergio (Giacone). Tampoco sé si puedo elegir mucho dónde ir a correr. La idea es que, cuando se puedan completar las tareas, y tengamos el presupuesto, iríamos al circuito que sea. Lo más importante es tener el auto en condiciones”, agregó Vallasciani, quien en la apertura de campeonato no pudo afrontar la final.

Viajando en el tiempo a la primera vez, Leo, uno de los tres bahienses que por entonces competían en la Clase 2 (también lo hacían Carlos Celeste Acosta y Enrique Abbate), lograba completar el fin de semana y llevarse un meritorio 19° puesto, época en que en los boxes de la divisional menor desfilaban casi 40 máquinas.

Curiosamente, aquella competencia coronaba como vencedor nada menos que al actual encargado de la atención de su máquina, el santafesino Sergio Giacone, vencedor con un VW Gol.

"La carrera fue linda. Largamos en el medio del pelotón, en un puesto que no esperábamos, ya que pensábamos que íbamos a estar más atrás. En la largada estuve un poco nervioso, por ser el debut en el Turismo Nacional. La primera curva, que es una horquilla, fue muy difícil, porque atrás tenía pilotos que no habían podido hacer un buen papel en la serie, pero que eran mucho más ligero que yo", resumía Leo por aquellos días, luego de remontar desde el 26° cajón de partida.

La pasión sigue intacta. Más allá de los obstáculos presupuestarios y el paso de los años, el automovilismo continúa siendo una prioridad en la agenda familiar.