Cómo está la situación procesal del violador por quien Franco Fri fue preso

El presunto autor de violaciones a mujeres en el barrio Pedro Pico, por las que Franco Fri, de 22 años, estuvo preso 6 meses siendo inocente, fue procesado con prisión preventiva en relación con dos de los cuatro abusos sexuales que le imputa la fiscalía.

Se trata de Nicolás Esteban Gaitán (21), quien tiene una condena anterior por este delito cometido cuando era menor y actualmente está alojado en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra. Esperará el juicio tras las rejas.

La fiscal Agustina Olguín, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, confirmó que Gaitán está detenido en tres causas.

Una de ellas es por abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio, cometidos el 24 de octubre pasado; otra se originó en noviembre, por un abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo calificado por el uso de arma y la última, por abuso sexual simple, que se registró en diciembre.

Al causante, cuyo ADN se encontró en las primeras dos víctimas violadas -mientras que la prueba y contraprueba respecto de Fri dieron negativas-, se le atribuye además un cuarto ataque sexual consumado en marzo de este año.

En esa oportunidad Gaitán, al parecer, incurrió en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y violación de domicilio en perjuicio de una mujer, episodio en el que el agresor perdió el teléfono celular de la primera chica atacada y así la investigación se redireccionó hacia su persona.

El Ministerio Público Fiscal también solicitó la detención de Gaitán en esta Investigación Penal Preparatoria (IPP), aunque la Justicia de Garantías local todavía no resolvió la medida por cuestiones de competencia.

El acusado declaró en dos indagatorias: en una negó que haya existido abuso sexual, pero reconoció haber estado en el lugar del hecho, en tanto que en otro sumario directamente desmintió los cargos en su contra.

En el marco de la tercera causa, se negó a declarar.

“A lo largo de la investigación vamos a tener que ir viendo cómo quedan en definitiva las calificaciones legales, en función de la prueba que vayamos produciendo, porque hasta ahora ninguna de las causas fue elevada a juicio”, manifestó Olguín.

Por lo tanto -agregó-, estos encuadramientos jurídicos podrían modificarse.



Lo pendiente



Están pendientes medidas de producción de prueba necesarias para complementar la investigación, como por ejemplo pericias psicológicas a al menos una de las mujeres abusadas.

“Esas diligencias a veces se van posponiendo por licencias del personal de la Asesoría Pericial o porque las víctimas no pueden concurrir por la pandemia de COVID 19”, explicó la entrevistada.

“Gaitán puede negarse a participar de una pericia psicológica o psiquiátrica; no es una prueba que se pueda hacer a la fuerza. Si él decide no someterse, nosotros desde la fiscalía no podemos hacer nada al respecto”, agregó.

La Policía arrestó al sospechoso en mayo, al parecer en su vivienda del barrio Pedro Pico, y después el Juzgado de Garantías Nº 1 le dictó la preventiva en torno de dos de las causas.

“En las causas que Gaitán está imputado de abuso sexual con acceso carnal, habiéndose recolectado material genético de las víctimas y cuando se lo notificó sobre sus derechos, se procedió a la extracción de sangre. Esa comparación es la que dio el ADN positivo en las dos causas del año pasado”, detalló la fiscal.



“Queda pendiente indagarlo en una de las causas. Posteriormente solicitaremos la prisión preventiva a la Justicia de Garantías y eventualmente la elevación de la causa a juicio”, acotó.

“En 3 de las causas interviene el Juzgado de Garantías Nº 1 y está planteada una cuestión de competencia en otra, que originariamente era del Garantías N° 4”.

“Pero pasaría a intervenir el Garantías 1, que es el que tiene el hecho más grave de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo calificado por el uso de arma en el barrio Pedro Pico”, finalizó Olguín.

Una condena por abuso



En suspenso. En juicio abreviado, a Gaitán se le había impuesto la pena de “3 meses de prisión de ejecución condicional” y el cumplimiento de normas de conducta durante 2 años, luego de que la Justicia lo encontraba autor de abuso sexual en 2017, cuando era menor, según se informó desde la fiscalía.

Lesiones. En 2018, de acuerdo con constancias del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), se inició otra causa contra Gaitán, por lesiones leves.



Investigación. Mientras Fri permanecía detenido por los 2 primeros hechos, se produjo un nuevo ataque sexual en ese sector y mediante una modalidad similar, por lo que se entrecruzaron datos de causas abiertas por hechos de “abuso y acoso, de varios perfiles de abusadores, y se logró dar con Gaitán.



Cotejo. Luego de la detención, se realizó un cotejo de ADN con el de las víctimas de los 2 hechos anteriores del barrio Pedro Pico y el resultado fue positivo.



Error. A Fri se lo detuvo luego de que las víctimas “lo reconocieran -erróneamente- por voz, una por foto y en persona, y se reconociera prendas secuestradas en un allanamiento en su casa”, pero el ADN “no corroboró la sospecha”.



Libertad. Una vez recibidos los informes oficiales del laboratorio de La Plata, con resultado positivo para Gaitán, se pidió el cese de la preventiva de Fri, quien quedó en libertad.



Sobreseimiento. Facundo Rojo, abogado de Fri, confirmó que la Justicia sobreseyó a su patrocinado y que la resolución quedará firme en los próximos días.