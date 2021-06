Video: Barbora Krejcikova, la primera checa campeona en París en 40 años

La tenista checa Barbora Krejcikova concretó hoy la mejor actuación de su carrera y se consagró campeona de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año, tras imponerse en la final sobre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-1, 2-6 y 6-4.

Krejcikova, de 25 años, ubicada en el puesto 33 del ranking WTA, concretó su victoria sobre Pavlyuchenkova (32) en una hora y 55 minutos, en la cancha central Philippe Chatrier, siendo la primera checa en coronarse en singles en el abierto francés en los últimos 40 años.

