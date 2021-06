Empieza la Euro 2020: una edición especial con once sedes y el regreso del público

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La Eurocopa 2020, postergada un año por la pandemia de coronavirus, comenzará mañana con la participación de 24 seleccionados que competirán por el título que defenderá Portugal, el equipo encabezado por Cristiano Ronaldo.



La Euro 2020, que mantiene ese insignia a pesar de jugarse en 2021 por la celebración de los 60 años de la primera edición, tendrá su partido inaugural en el estadio Olímpico de Roma, coná la presencia de poco más de 15.000 espectadores, con la presentación de Italia ante Turquía, en el marco del grupo A.



El primero de los 51 partidos se jugará desde las 16 y será transmitido por Directv Sports y TNT Sports (pack fútbol).

La vuelta del público a los estadios a poco más de un año de transcurrida la pandemia será una de los novedades del torneo más importante de Europa.



Por tratarse del aniversario número 60 de la Euro, la UEFA optó por dividir las sedes en once ciudades distintas pero los 24 participantes buscarán llegar a la final del domingo 11 de julio en el mítico estadio Wembley de Londres.



Roma y Bakú (Azerbaiyán) serán sedes de los partidos del grupo A que integran Italia, Turquía, Gales y Suiza.



El grupo B de Rusia, Bélgica, Finlandia y Dinamarca se jugará entre San Petersburgo y Copenhague.



El estadio Johan Cruijff Arena, de Ámsterdam, y el National Arena, de Bucarest, serán los recintos del grupo C que encabeza Países Bajos junto a Austria, Macedonia del Norte y Ucrania.



El grupo D, que protagonizarán Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia, se dividirá entre el Wembley de Londres y el Hampden Park, de Glasgow.



España, máximo ganador del torneo junto a Alemania con tres títulos, será local en el estadio La Cartuja, de Sevilla, que albergará 16 mil espectadores, y competirá con Suecia, Polonia y Eslovaquia.



Por último, el temido grupo F tiene a Portugal, defensor del título; Francia, campeón del Mundo en Rusia 2018; Alemania, que buscará su cuarto trofeo 25 años después del último; y Hungría.



Los escenarios serán el estadio Arena de Múnich y el Puskás Arena de Budapest, que ya confirmó que se abrirá para el 100% de su capacidad (67 mil espectadores).



Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a los octavos de final que se repartirán entre las ciudades Ámsterdam, Londres, Budapest, Sevilla, Copenhague, Bucarest y Glasgow.



Roma, Bakú, San Petersburgo y Múnich recibirán los partidos de cuartos de final y Londres se quedó con las dos semifinales y la final.



En principio, el mítico estadio inglés tendrá habilitado una base del 25% de su capacidad pero esperan llenarlo para el partido definitorio.



Portugal, de la mano del inoxidable Cristiano Ronaldo, defenderá el histórico título que le arrebató a Francia en su casa en 2016 y los campeones del Mundo irán por la revancha con un equipo repleto de figuras.



Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Karim Benzema, quien volvió al seleccionado luego de cinco años, formarán un poderoso frente de ataque del equipo de Didier Deschamps que será custodiado por el mediocampista N'Golo Kanté, MVP y campeón de la Liga de Campeones con Chelsea.



Alemania, en la despedida del DT Joachim Low, España, con Luis Enrique, Inglaterra, con una interesante camada de jóvenes, y Bélgica, liderada por Kevin De Bruyne, se suman a los aspirantes al título.



El delantero Robert Lewandowski, máximo goleador de Europa en la última temporada con Bayern Múnich, promete guiar a Polonia a superar los cuartos de final por primera vez en la historia.



El torneo que reunirá a los máximos exponentes del fútbol europeo también tendrá a las ausencias del sueco Zlatan Ibrahimovic, por lesión; del español Sergio Ramos, defensor y capitán de la "Roja", que no llegó a recuperarse; y de Erling Haaland, artillero de Borussia Dortmund, que no logró clasificar con Noruega, al igual que el arquero esloveno Jan Oblak, campeón de España con Atlético de Madrid. (Télam).