"Si bien los indicadores han tenido mejoras, seguiremos con la modalidad virtual en Bahía"

Claudio Martini, jefe de la 22º Región Educativa, remarcó esta tarde por LU2 que el próximo lunes solo volverán las clases presenciales al municipio de Coronel Rosales y no así a Bahía Blanca.

"Bahía permanece en fase 2, por lo que no tendrá clases presenciales. Si bien algunos indicadores han tenido mejoras, seguiremos con la modalidad virtual más allá de que las escuelas sigan abiertas", dijo al programa Noticias en compañía.

"Es un trabajo arduo el trabajo del equipo docente, de los alumnos y de toda la comunidad educativa. Entendemos la situación social, pero los números de Bahía son los que se publican y son muy elevados", expresó.

"La fase 2 indica no presencialidad. Hoy por hoy el marco normativo es este sistema y en cada fase está explicado claramente los alcances. Hoy es no presencialidad, si se hace otra evaluación nos seguirán indicando si se cambia o no", agregó Martini.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volverá gradualmente a la presencialidad, según anunció hoy el gobernador bonaerense Axel Kicillof.