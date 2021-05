Analizamos el último State Of Play

Por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El 29 de Abril se celebró la ultima edición del State Of Play, un evento virtual en el cual Sony pone al corriente a sus consumidores y a la prensa sobre el estado de los juegos actuales, los nuevos anuncios y próximos lanzamientos. El evento de poco mas de 20 minutos de duración puede ser encontrado en el perfil de Youtube de la empresa.

En la casi media hora de duración de la transmisión pudimos apreciar la llegada de Subnautica: Below Zero y Among Us a la consola. Y básicamente eso resumió todo salvo los 15 minutos de un Gameplay de Ratchet & Clank, uno de los pocos caballos de batalla que le quedan a Sony en esta paupérrima primera tanda de nueva generación. Para que tengan un poco de contexto, el ultimo State Of Play mostro 10 títulos que llegarían a PS4 y PS5 en 30 minutos.

El bochorno de State Of Play no es mas que un reflejo de una industria que constantemente sigue fallando en cuestiones básicas, y prefiere estar en un pedestal que entre sus consumidores. La falta recurrente de títulos en las consolas de nuevas generaciones solo es el resultado de las políticas de las mismas. El ultimo gran fracaso lo vivimos a principios de este 2021 con Ciberpunk 2077. El que iba a ser la joya de la corona de CD Projekt termino siendo un fracaso de proporciones mundiales con múltiples denuncias de explotación laboral.

Esperemos que de a poco estas cuestiones se vayan remediando y que, de verdad hagan valer de alguna manera el dinero que tantos usuarios depositaron, apostando por una generación que venia a romper los esquemas del gaming como lo conocemos hoy en día.