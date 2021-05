El comunicado oficial de Boca por el caso del arquero Andrada

Tras las declaraciones de Nerina Galasso, esposa de Esteban Andrada acusando al Consejo de Fùtbol y al presidente Amor Ameal, Boca emitió un comunicado oficial para brindar la versión del club sobre la situación que está viviendo el arquero "Xeneize", que se quedó varado en Ecuador tras haber dado positivo de coronavirus al ingresar a Guayaquil, donde anoche el equipo de Miguel Ángel Russo perdió 1-0 ante Barcelona por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

"Con relación a la situación del arquero Esteban Andrada, Boca Juniors informa que el jugador se sometió a un test PCR el viernes previo al partido con Lanús, cuyo resultado fue negativo y, tal como lo exigen los protocolos de Conmebol, el domingo tras el compromiso por el torneo local y previo a la partida del vuelo, toda la delegación volvió a someterse a los hisopados obligatorios. El plantel viajó a Guayaquil ese domingo por la tarde y, al llegar a Ecuador, se tomó conocimiento de los resultados de los test con un único positivo, Andrada, quien inmediatamente fue aislado y quedó bajo asistencia del staff médico del club", explica el comunicado emitido por Boca.

Y sigue: "Ante esta situación toda la delegación vuelve a hisoparse el lunes por la tarde en Guayaquil dando solamente positivo Esteban Andrada. Tras confirmarse el positivo, Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid 19. En consecuencia, desde entonces, el jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colon acompañado del médico de Boca Dr. Daniel Ponczosznik, con la asistencia y apoyo del Consulado y cumpliendo los protocolos de rigor para poder regresar cuanto antes a la Argentina", cierra.

La indignación de Nerina Galasso

Un rato antes de la publicación de comunicado, la pareja del arquero de Boca, Nerina Galasso, habló en Superfútbol y evidenció toda su bronca por el manejo de la situación.

"No sabemos lo que va a pasar. Nos estamos ocupando y tratando de hablar de nosotros con toda la gente que podemos, porque a nosotros de Boca no nos llama nadie. Es más, ayer a Luciano (Nicotra) ya le dejaron de atender el teléfono. Luciano ayer a la tarde habló con Raul (Cascini), hasta que un momento dejaron de atenderle el teléfono. No nos dicen nada, no tenemos novedades de nada, ni del Consejo de Fútbol, ni del presidente, ni de nadie", contó Galassso.

Y sentenció: "Me dan vergüenza, qué querés que te diga. Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Conmebol, si le corresponde a Boca… Me parece terrible la situación que está pasando, él salió a trabajar y no lo dejan volver. Encima lo dejan allá, aislado y sin ninguna solución. Con nosotros no se comunican, estamos en la nada misma. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús (Nicolás Russo) que con el presidente de Boca. Tengo más comunicación con él, que se puso a disposición nuestra, que con la gente de Boca que es para donde trabaja mi marido".