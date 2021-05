NBA caliente: Irving pisoteó el logo de los Celtics y le tiraron un botellazo

Kyrie Irving, una de las figuras anoche de Brooklyn Nets para ganarle a Boston Celtics en el cuarto partido de los playoffs de la NBA, fue agredido cuando se retiraba del estadio TD Garden de Boston.

A Irving, uno de los máximos goleadores de la noche (39 puntos), le arrojaron una botella de agua -de plástico y se presume que semivacía- cuando estaba por ingresar al túnel, camino al vestuario.

Por el hecho la policía individualizó y arrestó en cuestión de segundos al agresor, un simpatizante del equipo local llamado Cole Blucley, de 21 años. Le imputan doble cargo: agresión y agresión con uso de un "objeto causante de daño". Además, le prohibieron de por vida el ingreso al recinto.

El incidente tuvo lugar instantes luego de que el propio Irving, como se puede observar en un video, volviera al centro de la cancha para pisotear el logo de los Celtics ante la mirada del público local.

As Kyrie Irving was leaving the floor at TD Garden a fan threw a water bottle at him pic.twitter.com/r6GeIvtt3I

Al ser consultado por el episodio Irving afirmó que no se trata de un hecho aislado.

"(Es) Simplemente racismo subyacente, de tratar a la gente como si estuviera en un zoológico humano", dijo el base.

“Arrojarle objetos a la gente, gritarle cosas... Pero hay un punto en el que resulta demasiado”, afirmó el jugador de los Nets.

Sus declaraciones tienen que ver con su pasado en Boston, donde jugó por dos temporadas. La semana pasada Irving contó que fue víctima de actos de racismo en esa ciudad.

“Uno ve que la gente acá se siente con mucha autoridad... Como hombre negro que juega en la NBA, lidiar con muchas de estas cosas es bastante difícil. Nunca se sabe qué más va a pasar ", agregó.

El pisoteo de Irving al logo de Boston:

Kyrie Irving gets a bottle thrown at him by Celtics fan after he stomps on the logo pic.twitter.com/49XS3aG8GX