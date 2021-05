Facundo Campazzo se roba las miradas en el lunes deportivo

Básquetbol

- La NBA ofrecerá hoy ocho encuentros:

20.00, Pistons vs Magic

20.00, Wizards vs Pacers

20.30, Pelicans vs Warriors

21.00, Hawks vs Trail Blazers

22.00, Grizzlies vs Knicks

22.00, Bulls vs 76ers

23.00, Jazz vs Spurs

23.00, Lakers vs Nuggets (Facundo Campazzo)

Fútbol

- Se completa la duodécima fecha en la copa de la Liga Profesional:

15.45, Sarmiento J vs Gimnasia LP

18.00, Estudiantes LP vs Platense

- Con un partido, seguirá hoy la quinta fecha del torneo de primera división en la rama femenina:

15.30, Rosario Central vs Independiente

- Continúa la octava jornada de la Primera Nacional:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

15.00, Nueva Chicago vs Riestra

15.05, Chacarita vs Gimnasia M

15.05, Atlanta vs Estudiantes RC

15.30, Barracas Central vs Tristán Suárez

17.10, Tigre vs Quilmes

19.30, Alvarado vs Agropecuario

21.10, Mitre SdE vs Temperley

- La Premier League ofrecerá hoy dos encuentros:

14.00, West Bromwich vs Wolverhampton

16.15, Burnley vs West Ham

- Mientras que en la Liga española se disputará un duelo:

16.00, Sevilla vs Athletic Bilbao

- También habrá un juego hoy en la Serie A italiana:

15.45, Torino vs Parma

Tenis

- Continúa el Másters 1000 de Madrid, con cruces de la primera ronda:

13.15, Federico Delbonis vs Pablo Carreño (España)