Comercio: "El problema no es el horario, la situación es crítica igual más allá de la pandemia"

Luis Amore, miembro de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, dialogó esta tarde por LU2 y brindó un panorama del sector y cómo afecta el retroceso a fase 2 de la ciudad, en el marco de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

Una de las nuevas medidas que rige desde hoy en Bahía, es que los comercios que no sean esenciales deben cerrar de 19 a 6.

En ese sentido, Amore explicó que "el horario se va a respetar, no es un gran problema para el comercio. El problema no es el horario, la situación está crítica igual más allá de la pandemia".

"Si el gran esfuerzo sería cerrar a las 19, no sería tan dramático. Cuando estamos escuchando que en los hospitales no hay camas, ahí empezamos a mirar distinto el problema. El problema (para los comerciantes) subsiste cuando hay que enfrentar los grandes compromisos. El trabajo es muy poco no es un problema de horas. Pero se va limitando cada vez más y se va a complicar", agregó en la entrevista realizada por el programa "Noticias en Compañía".

Por otra parte, Amore señaló que "en línea generales no hay ventas, es muy poca. A eso lo relacionamos a un bolsillo flaco, a una inflación que viene galopando y nosotros lo notamos. Ahora parecía que hay un poquito más de mercadería, pero cada vez viene con más precio aumentado y evidentemente está rota la cadena de pago".

Esto es algo que complica al comerciante a la hora conseguir productos, ya que modificó las formas de compra.

"Ese circuito encarece todo y complica, porque realmente el comerciante tiene que comprarla y esperar venderla entonces pagar al contado o adelantado no es para cualquiera. Es muy complejo el tema", señaló.

No obstante, explicó que no hay un gran problema en cuanto al abastecimiento de mercadería.

"Está faltando producto a nivel general, pero como no hay una gran demanda tampoco es tan grave. Pero lo que sí es grave es que se ha roto la cadena de pago y eso hace todo más difícil, donde antes se podía manejar un plazo de 30 o 60 días o estamos hablando de un paso adelantado en la mayoría de los casos. Hay que adelantar el dinero y después esperar que llegue el producto, que a veces no sabemos cuándo es", ejemplificó.

Al ser consultado si se podía esperar un nuevo cierres de comercios en Bahía Blanca, fue claro.

"Uno supone que no pero frente al miedo, todos estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Yo cambiaría la pregunta y te diría, ¿si esto sigue por un tiempo indeterminado, nos vamos a quedar todos adentro? Porque cómo hacemos para enfrentar los grandes compromisos, esa es la gran cuestión de este problema. El que recibe su sueldo a fin de mes piensa distinto al que tiene que salir a cumplir. ¿Cómo hace esa persona para quedarse adentro si tiene compromisos que cumplir?".

Por último, el representante del Comercio se refirió a las paritarias.

"El aumento arreglado por paritarias es indiscutible, pero puede que no se pueda pagar. Porque eso viene escondido atrás de una inflación, es más que lógico que lo merezcan. Pero el otro problema es que una persona en vez de tener cinco empleados decida tener tres. Y estamos por un lado obligándolo a una doble indemnización o despido con causa, lo que estamos haciendo es poner palos en la rueda a una situación que se puede volver crítica en el sentido comercial. Si yo no puedo pagar sería una suficiente causa, pero no sirve (para el despido). Nos vamos poniendo contra las cuerdas. Yo no lo quiero poner en comparación con la situación sanitaria pero de alguna manera tenemos que lograr que el mecanismo funcione", dijo Amore.