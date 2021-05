Con los goles de Querol, Ferretería Marcelo sueña con dar el salto de categoría

En la potencia y en el olfato goleador de Gerardo Querol descansan parte de ilusiones de Ferretería Marcelo para poder dar el salto de categoría. Tras un buen comienzo en el torneo Preparación de la Liga Comercial, el 9 dejó en claro que su elenco tiene como objetivo abandonar la última categoría de Primera.

Con pasado en Sporting --de hecho participó en el último cotejo del rojinegro en competencias regionales-- el hincha de Rosario Central le contó sus sensaciones a La Nueva. a la espera de que la pelota vuelva a rodar.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Significa seguir haciendo deporte. Uno sigue jugando al fútbol y es un buen lugar para encontrarse con los amigos.

--¿Cómo ves el torneo?

--Creo que es un torneo competitivo. Los equipos son muy parejos y hay grandes jugadores.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Noté un muy buen nivel de competencia.

--¿Qué te gustó y qué no del equipo hasta acá?

-Me gustó el gran grupo humano que formamos, sobre todo desde el cuerpo técnico, que está en todos los detalles y se hacen cargo de las cuestiones que tienen que ver con la competencia, como también todo lo que necesitamos los jugadores. Hablo de Marcelo De la Rosa, Martín Guzmán y el 'Gaita'. Con respecto a lo que no me gustó, tiene que ver con que no podemos formar el mismo equipo cada sábado. Pero tiene que ver con un tema laboral y, a veces, no pueden armar el mejor conjunto posible. Creo que es algo que le debe ocurrir a la mayoría de los equipos.

--¿Qué análisis hacés de los primeros partidos?

--Por ser un equipo nuevo, que recién comienza, el análisis es mas que satisfactorio. Mostramos mucha dinámica, se juega bien a la pelota y por eso estamos punteros. Además, hay buen pie en el equipo y creo que, con el correr de los partidos, podemos seguir levantando el nivel. Ojalá la pandemia lo permita y podamos regresar a las canchas.

--¿Para qué está el equipo?

--La idea de todo el equipo es ir por campeonato y ascender. Es nuestra meta a cumplir y con la cual estamos comprometidos.

--¿Qué nivel ves en los rivales y a quienes ves como candidatos?

--Me parece que el nivel es interesante y eso genera que el torneo sea muy parejo. Creo que nosotros somos candidatos, como también Villa Bordeu y el Sindicato de Municipales. Los tres vamos a estar peleando el campeonato.

--¿Cómo vivis el fútbol en la actualidad?

--Como una pasión que va a durar toda la vida.

--¿Cuánto se extraña el fútbol de los sábados?

--Y mucho, la verdad. Pero, en este contexto de pandemia, no queda otra que esperar y debemos cuidarnos para cuidar a los demás.

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera D Ferreteria Marcelo 2 4 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Primera Ferreteria Marcelo 3 4 1 0 Totales: 5 8 1 0

La intimidad de grupo

--¿Quién es el más talentoso del equipo? “Choco Romano”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--¿Cuál es el más rústico? “Lucas Miranda y el Tortu, los dos centrales, ja, ja”.

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? “El arquero Rober, ja, ja”.

--¿Quién es el que más entiende el juego? “Diego Farfán”.

--¿Cuál vive en una burbuja? “Pese a que lo banco, el Yagui, ja, ja”.

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? Los DT: Marcelo de la Rosa y Martín Guzmán”.

--¿Quién es el más divertido? “El Kiki Romano, un crack afuera y dentro de la cancha”.

A un toque

1-- Tu mejor partido. “Contra Casa Ramos. Me salieron todas”.

2-- Tu peor partido. “No recuerdo uno en particular, ja, ja”.

3-- Tu principal virtud. “Soy un 9 de área, con buen pie y juego aéreo”.



4-- Tu mayor defecto. “Tengo la zurda de apoyo y el peso ya no es lo mismo de antes, ja, ja”.

5-- El mejor gol que hiciste. “En general todos los goles son lindos cuando suman para el equipo”.

6-- El gol que más gritaste. “Festejamos entre todos cada gol porque no importa quien los convierta”.

7-- Hincha de? “Rosario Central”.

8-- ¿Qué significa Sporting en tu carrera? "Algo muy lindo. Me inicié en Escuelita, pasé por todas las infantiles, las menores --donde pude salir campeón de la mano de Esteban Fernández, Juan Akerman y Javier Magnani-- y me tocó debutar en Primera cuando apenas tenía 16 años. Compartí plantel con grandísimos jugadores, tanto compañeros y como rivales también. Y tuve la fortuna de jugar el último partido de Sporting en el Argentino B.

9-- ¿Cómo fue compartir una cancha con tu hermano Daniel? "Sinceramente, fue muy especial. Son recuerdos que uno siempre va a tener. No hay nada más lindo que compartir una cancha con los colores que amamos junto a mi hermano Dani. El fue un grandísimo jugador, que se destacaba tanto como enganche o carrilero.

10-- Imagino que fue una linda experiencia. "Tal cual. También tuve la fortuna de jugar en Progreso de Guisasola, donde salimos campeones de la mano de Kate Fernández. Por fortuna, tuve muy buenos entrenadores como Fabián Tuya, Daniel Faur, Esteban Fernández, Juan Akerman, Julio Román, José Alvarez , el 'Pájaro' Hernández, Ale Posado, el Mono Márquez, entre otros. Todos me dejaron enseñanzas tanto en lo futbolístico como en lo deportivo para ser una mejor persona. Y en la actualidad, integro un gran equipo de esta hermosa Liga Comercial con Marcelo y Martin, dos grandes personas".

El perfil

--Nombre completo: Gerardo Esteban Querol.

--Fecha y lugar de nacimiento: 8 de diciembre de 1991, en la Base Naval Puerto Belgrano.

--Trayectoria: Sporting y Progreso de Guisasola.