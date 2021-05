Video: tocó el himno en una sala de terapia intensiva con internados por COVID-19

Un trabajador social tocó el himno con su armónica en una sala de terapia intensiva de un hospital de Catamarca, donde están internados pacientes con coronavirus.

“Esa fue la primera vez que toqué el himno nacional, aunque ya he entonado temas de blues, de La Renga, de Los Piojos y hasta el clásico tema de cumpleaños. Cuando me piden un tema que no sé, llego a casa y me pongo a ensayarlo”, contó Gastón Carrizo a TN.

“Además de la reacción positiva en los internados, también veía algo muy similar por ejemplo en los enfermeros, que están devastados después de tanto desde que comenzó la pandemia. Por un minuto todos ellos tienen un momento de paz y tranquilidad, y cuando termino hay algunos que incluso me piden ‘otra, otra’", comentó el hombre de 33 años.

El profesional contó que la movida fue bien recibida incluso por las autoridades del centro de salud. “Me felicitaron, me dieron su apoyo y una absoluta libertad para que pudiera seguir tocando mi armónica en las diferentes salas y así alegrar el duro momento que atraviesan los pacientes y trabajadores. Me pone feliz que a la gente esto la haga feliz, y me gustaría que hubiese otras personas que pudieran replicarlo en otros lugares con una armónica u otro instrumento”, expresó.