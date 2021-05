En imágenes: con controles, pasó el domingo de confinamiento estricto en Bahía

Pasó el primer domingo de 2021 de confinamiento estricto en Bahía Blanca, con temperaturas que ayudaron a que la gente opte por acatar las normas y permanecer en sus casas.

Tras soportar una mínima de 10.3ºC, a las 4.45, la máxima registrada fue de 17.7ºC a las 14.45, cuando apareció el sol.

Recordamos que, de acuerdo a lo decretado por el presidente Alberto Fernández, ratificado luego por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y más tarde acatado por el intendente Héctor Gay, la ciudad se encuentra atravesando un confinamiento de nueve días hasta el domingo 30 del corriente.

El objetivo es mitigar el alarmante crecimiento de contagios de coronavirus en todo el país.

En ese sentido, el Municipio aclaró cuáles son los rubros esenciales habilitados para continuar con sus actividades:

*Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

*Farmacias.

*Ferreterías.

*Veterinarias.

*Provisión de garrafas.

*Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

*Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular. Podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.