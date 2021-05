El bahiense Luca Orozco busca trascender al otro lado de la frontera

Casi en silencio, el defensor bahiense Luca Orozco busca ganarse un lugar en el fútbol sudamericano. Con su ilusión a cuesta, el ex Olimpo recaló Ciudad Nueva Santa Cruz, un elenco boliviano de Santa Cruz de la Sierra que busca instalarse en la elite de ese país.

El marcador central le contó a La Nueva. Sus sensaciones y sueña con dar el salto de calidad.

"Después de mi paso por Santamarina me agarró la pandemia, no quise renovar porque tuve poca participación y me llegó una oferta para venir a jugar la Copa Simón Bolívar con el Club Quebracho de Bolivia. Se dio todo muy rápido. En Argentina estaba parado el fútbol, yo no tenía rodaje y me vine a disputar esa competencia por dos o tres meses para no estar parado", relató sobre su llegada al país limítrofe.

“Luego salió lo de Ciudad Nueva Santa Cruz. Y este fin de semana comienza la Copa que nos puede dar el ascenso a la máxima división tres meses”, amplió.

--Contame más de tu actual institución.

--Ciudad Nueva Santa Cruz fue creado en 2018 por el presidente don Julio Novillo, un empresario que quiere tener su equipo en Primera y promocionar su empresa para que sea conocida internacionalmente. Me encontré casi con un equipo de Primera; se entrena muy bien, la infraestructura es buena y se está construyendo un Centro Deportivo de Alto Rendimiento. El presidente tiene una constructora y muchísimas más empresas. Creo que ya empezaron y el club va a crecer mucho más.

"El certamen tendría que haber arrancado el primero de mayo, pero se postergó. Hay una fase de grupos, semi y final para ver quién es el campeón de Santa Cruz. Eso nos da el pasaje para jugar la Copa Simón Bolivar para el ascenso a Primera".

--Ya sabés de que se trata entonces.

--El mes que estuve en Quebracho conocí el ambiente y me vine para acá. Estoy con dos compañeros más y ahora se sumó otro argentino que capaz se queda. Realmente estamos muy bien, la gente te trata bien, tenemos todo acá y solo pensamos en entrenar. Se hizo larga la espera, pero estamos a pocos días, con ilusión y preparándonos".

--¿Cuáles son las expectativas?

--Tenemos un buen equipo, creo que se trabaja como un club de Primera; nos hemos enfrentado con clubes de esa división y estuvimos a la altura y, de hecho, les hemos podido ganar. Hay que prepararse para este torneo que va a ser duro y la idea es en diciembre estar festejando el ascenso a Primera.

--¿Cuál es la idea futbolística?

--La idea del entrenador es presionar arriba, tratar de encontrar el error del rival y cuando recuperamos jugar al fútbol, con movimientos predeterminados. También le gusta salir jugando desde abajo e intentar tener un buen juego y lastimar, pero es bastante directo.

--¿Qué te sorprendió?

--Me sorprendió la técnica que tienen los jugadores. Creo que con un poco más de formación, habría muchos más jugadores bolivianos en otras ligas, pero eso ya es problema del país que no tengan una buena formación y que no quieran progresar. Es una lástima. Hay muy buena técnica, muy buenos jugadores. El tema físico los deja un poco relegados con respecto a otras ligas.

--Se te nota muy entusiasmado con el proyecto.

--La verdad que sí porque un proyecto parecido a Always Ready. El objetivo a corto plazo es llegar a Primera y luego jugar copas internacionales. Es la idea de nuestro presidente y el técnico trata de convencernos de eso. Tenemos una buena idea de juego, estamos convencidos y queda en nosotros plasmarlo y ganar todo lo que nos toque.

De primera

La pandemia. "Bastante bien. Estamos medio alejados de la situación real. Creo que Bolivia también la está pasando bastante mal como Argentina, pero estamos viviendo en una quinta que es del presidente y estamos cómodos. Sólo salimos a comprar de vez en cuando y estamos algo alejados de la realidad".

La altura. “En Santa Cruz no está el tema de la altura, pero en Cochabamba, La Paz y Potosí sí. Fuimos a jugar a Cochabamba un amistoso con Wilstermann y se siente un poco la altura".

El nivel. "Creo que se puede acercar a un Federal B o A. Acá se entrena como un club de Primera, pero otros equipos no tienen la idea de crecer, les cuesta el tema de prepararse físicamente y lo noté el torneo anterior".

La chance. "Este club tiene una gran oportunidad en este certamen, ya qu de los contrario tendrá que esperar tres años para ascender. Están todas las fichas puestas para ascender ahora. Creo que tenemos el equipo y estamos convencidos para eso".

El torneo. "Nos toca ahora una fase de grupos de seis equipos, todos dentro de la Provincia de Santa Cruz; y después semis y final. Son cuatro grupos, el primero de cada grupo se clasifica a semifinales, final y hay un solo cupo para acceder a la Copa Simón Bolívar".

El aurinegro. "Olimpo es mi casa, me crié, soy hincha y miro siempre todos los partidos. Siempre tengo las puertas abiertas porque es mi casa. Uno siempre espera el llamado; cuando lo hagan, creo que será bien recibido".

Feliz. "Es importante que uno sienta el respaldo del presidente y económicamente uno viene a eso: a crecer económicamente y a que su familia esté bien. Encontré eso acá, por eso me arriesgué, vine y estoy comprometido con el proyecto y con ganas de crecer. Hay que seguir entrenando, seguir creciendo. Estando lejos de la familia, uno se da tiempo de pensar muchas cosas y piensa en tratar de crecer, en mejorar y en ese camino estamos".

Fortaleza. "Mi vieja se sigue tratando contra el cáncer. Ella es fuerte, sabe que tiene el apoyo de toda la familia. Es una enfermedad de m..., pero queda solamente en uno acompañarla y que ella tenga las fuerzas para seguir adelante. Aprovecho para mandarle saludos a Verónica mi mamá y a toda la familia".

