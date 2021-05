Video: lo que hizo Enzo Pérez fue conmovedor, para ver una y otra vez

Probablemente hasta el rival que menos le desea algo bueno a River anoche se conmovió.

La situación de Enzo Pérez, quien mientras se recuperaba de una distensión se calzó el buzo de arquero ante la urgencia de su equipo, generó que, en algún punto, todos quisieran que le fuera bien.

Y tanto él como sus compañeros respondieron, nada menos que con la victoria frente a Independiente Santa Fe de Colombia, por 2 a 1.

En un editado de la Conmebol, mirá lo que hizo el "arquero" de River. ¡Cómo no emocionarse!

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!



🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd