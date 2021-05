"No está mal medir la ocupación de camas por áreas COVID, como piden en Salud"

La médica y concejala del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, tuvo hoy un mano a mano con La Nueva. en el que habló sobre las fases, el conteo de camas y otros aspectos de la pandemia.

Comenzó diciendo que "las fases sin control son una cosa rara" y lamentó que durante el paso de Bahía Blanca por fase 2 no se viera "un control estricto".

"Hubo trabajadores que cumplieron las medidas pero otros no. Los gimnasios, por ejemplo, no podían estar abiertos; y había locales abiertos, sin barbijo, sin distancia... Eso deslegitima", aseguró.

Ghigliani sostuvo que "hubo una postura clara el Municipio de no controlar. El jueves pasado propusimos que se adhiriera al decreto provincial para que el Municipio fiscalice el cumplimiento de las fases; ni siquiera lo miraron y dijeron que 'no, no es necesario'. Hoy me comentaron que se está evaluando, lo cual me parece importante. Vamos a insistir porque el Municipio tiene que hacerse cargo por una cuestión de cercanía".

En ese sentido, indicó que sería importante infraccionar a quienes incumplan las medidas y que ese dinero quede en el Municipio para aplicar donde haga falta.

En otro tramo de la entrevista, dijo que le hubiese gustado que "no se milite la anticuarentena ni la antivacuna, como ocurrió al principio. Estamos en un momento muy difícil, con otros problemas que empiezan a aparecer como la falta de drogas en terapia, entonces me parece importante que haya un acuerdo, una sintonía [entre los distintos espacios políticos]".

Con respecto a la polémica de las camas en terapia intensiva, la concejala aseguró que en Bahía nunca hubo más de 100 —como se observó días atrás en el sistema provincial de gestión de camas— y dijo que el problema fue por un cambio de modalidad: "El sistema tomó como UTI camas de otros sectores, algo que después se corrigió", remarcó.

También se refirió a la falta de discriminación entre sector COVID y no COVID en los actuales informes y consideró que así como en la práctica esos espacios están discriminados "no está mal medir la ocupación por COVID, como plantean los de Salud", aunque "no sé si las personas están muy atentas a eso con tanto bombardeo de información".

Explicó que la medicina convive con la incertidumbre y es complicado transmitir los conceptos: "Creo que no solo hay que analizarlo desde el lado de la salud, hay que empezar a mirar las cuestiones sociológicas. Esto parece un poco frívolo ahora, cuando uno tiene gente que se está muriendo; pero dentro de un tiempo prudencial, cuando podamos empezar a caminar hacia la salida, amerita un análisis desde otro lugar, que nos sirva para otras situaciones críticas", sostuvo.

Ghigliani consideró que "sostener números por encima de 300 [por los contagios diarios] es complejo para el sistema sanitario. Y hay que estar atentos a otras cuestiones, como la siniestralidad que también ocupa camas o los problemas oncológicos y otras enfermedades que pasado tanto tiempo necesitan atención".

Por último, resaltó la importancia de escuchar al sistema de salud y de lograr una buena comunicación porque "si bien es una minoría a la que pareciera que no le importa nada, es importante que el mensaje sea claro para la gente que cumple".