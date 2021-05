El domingo deportivo invita a no alejarse del televisor o la computadora

Automovilismo

- Continúa el desarrollo de la tercera fecha de la temporada de la Fórmula Renault Argentina 2.0, con presencia del bahiense Braian Quevedo:

10.38, segunda final

- En San Nicolás y desde las 11.50 se correrá la final de la cuarta fecha del año del Súper TC2000.

- Desde las 11 se llevará adelanta la clasificación en Portimao (Algarve), Portugal, sede de la tercera fecha de la Fórmula 1.

Básquetbol

- Se define el último finalista en la Liga Nacional:

18.00, San Martín C (1) vs San Lorenzo (1)

- Con ocho encuentros y participación bahiense, seguirá hoy la actividad en la Liga Argentina:

Zona Sur

16.30, Lanús vs Del Progreso

19.00, Villa Mitre vs Gimnasia LP

21.30, Rivadavia M vs Dep. Viedma

Zona Norte

14.00, Unión SF vs Barrio Parque

14.00, Central Ceres vs Riachuelo

16.30, Estudiantes T vs Salta Basket (José Luis Pisani)

19.00, Sp. América (Franco Pallotti) vs Dep. Norte

19.00, Tiro Federal M vs Villa San Martín

- Con cinco partidos seguirá hoy la acción en la Liga ACB española:

07.30, Betis vs Manresa

12.30, Valencia vs Estudiantes

13.30, Zaragoza vs Real Madrid

15.00, Gran Canaria vs Murcia

15.00, Fuenlabrada vs Canarias

- La NBA ofrecerá hoy ocho encuentros:

16.30, Bucks vs Nets

20.30, Celtics vs Trail Blazers

21.00, Rockets vs Knicks

21.00, Spurs vs 76ers

21.00, Thunder (Gabriel Deck) vs Suns

21.00, Mavericks vs Kings

21.00, Hornets vs Heat

23.00, Lakers vs Raptors

Fútbol

- Se juega el grueso de la cuarta programación en el Torneo Federal A:

15.30, Villa Mitre vs Olimpo (se puede ver a través de ticketbahia.com)

15.30, Camioneros vs Ciudad Bolívar

15.30, Círculo Deportivo NO vs Estudiantes SL

15.30, Defensores P vs Unión S

15.30, Juventud Unida G vs Racing C

15.45, Gimnasia S vs Chaco For Ever

16.00, Sansinena vs Sol de Mayo

16.00, Juventud Unida SL vs Huracán LH

16.00, Desamparados vs Dep. Madryn

16.00, Cipolletti vs Independiente Ch

16.00, Sp. Belgrano SF vs Crucero M

16.00, Sarmiento R vs Central Norte S

16.00, Boca Unidos vs Gimnasia CdU

16.00, Sp. Las Parejas vs Douglas Haig

- Continúa la duodécima fecha en la copa de la Liga Profesional:

10.00, Boca vs Lanús

12.10, Independiente vs At. Tucumán

12.10, Defensa y Justicia vs Unión SF

14.20, San Lorenzo vs Godoy Cruz

14.20, Talleres vs Huracán

16.30, Banfield vs River

18.40, Aldosivi vs Argentinos

18.40, Central Córdoba vs Racing

21.00, Central-Newell's

- Cuatro partidos le darán vida a la quinta fecha del certamen de primera división de AFA en la rama femenina:

09.00, San Lorenzo vs Def. de Belgrano

10.00, Comunicaciones vs UAI Urquiza

15.00, Excursionistas vs Estudiantes LP

15.30, El Porvenir vs SAT

- Con cinco partidos seguirá la octava fecha de la Primera Nacional:

14.10, Almirante Brown vs Belgrano

15.00, Brown PM vs Güemes SdE

15.00, At. Rafaela vs Dep. Morón

15.30, San Telmo vs All Boys

15.30, Independiente Rivadavia vs Ferro

16.00, San Martín SJ vs Santamarina

- Por la Premier League habrá hoy tres encuentros:

10.00, Newcstle vs Arsenal

12.15, Manchester United vs Liverpool

15.15, Tottenham vs Sheffield United

- La Liga española pondrá en juego cuatro duelos:

09.00, Valladolid vs Betis

11.15, Villarreal vs Getafe

13.30, Granada vs Cádiz

16.00, Valencia vs Barcelona

- Mientras que en la Serie A italiana se disputarán seis cotejos:

07.30, Lazio vs Genoa

10.00, Bologna (Rodrigo Palacio) vs Fiorentina (Germán Pezzella)

10.00, Nápoli vs Cagliari

10.00, Sassuolo vs Atalanta

13.00, Udinese vs Juventus

15.45, Sampdoria vs Roma

Motociclismo

- Desde las 9 se disputará la final de la cuarta fecha del Moto GP en Jerez de la Frontera, España.