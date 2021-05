Lewis Hamilton sacó lo mejor de su repertorio y puso segunda en Portimao

Una brillante exhibición conductiva y mecánica gestó hoy el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Portugal, tercera cita de la temporada disputada en Portimao, donde repitió lo hecho en Bahréin en la primera fecha.

El siete veces campeón, que se manejó todo en la primera fracción de carrera, dejó atrás al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), escolta del británico en el Campeonato Mundial pero ahora con ocho puntos de diferencia.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), autor de la Pole, completó el podio en el tercer lugar y volvió a sumar puntos para la clasificación general tras su abandono en el anterior GP de Emilia-Romaña, en Imola, Italia.

The moment @LewisHamilton took his second win of 2021! 🎉#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/wBl2oQauAb