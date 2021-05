Los trabajadores de farmacia lograron un 30 por ciento de incremento salarial

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Los trabajadores de farmacia de nuestra ciudad y la región tienen un incremento salarial del 30%, luego de que llegaran a buen fin las negociaciones paritarias que llevó a cabo la Asociación de Empleados de Farmacia.

Cabe recordar que ADEF nuclea a los empleados de farmacia de nuestra ciudad y también de Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Tornquist, Benito Juárez, Guaminí, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Dorrego y Monte Hermoso, entre otros distritos de la Sexta Sección.

"Desde que comenzó la pandemia, allá por abril de 2020, los trabajadores del sector hemos asumido las responsabilidades y el compromiso para que la población no tenga inconvenientes en la provisión de los medicamentos. Nadie puede negar que somos personal de salud, aún sin que el Estado nos reconozca como tales”, señaló Cristian Salgado, secretario gremial de ADEF.

Adherida a FATFA (Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia), funciona en Juan Molina 53 con personería gremial 225 y agrupa a alrededor de 600 trabajadores en nuestra ciudad y otros 400 en el resto de la jurisdicción.

"En esta negociación salarial se logró no perder contra la inflación, ya que de enero a junio vamos a tener un incremento del 30% y en julio habrá nuevas reuniones para analizar la situación para el segundo semestre del año”, expresó Salgado, quien se desempeñó por 28 años en Farmacia Pasteur y hace 10 que ocupa roles sindicales.

“El aumento fue bien recepcionado por los trabajadores, lo cual nos deja satisfechos y tranquilos. Era necesario que se reconozca todo el esfuerzo que se viene haciendo desde que la pandemia comenzó y que se intensificó en el último tiempo, porque las farmacias están en la primera línea de esta batalla, que no da tregua ni descanso”, amplió.

ADEF se caracteriza también por desarrollar distintas campañas de acción social, con el fin de llegar a los sectores más necesitados de la sociedad.

“Durante 2020 hicimos una de alimentos, con la que abastecimos a distintos merenderos de la ciudad, como así también a algunas parroquias, para que repartieran entre las familias de bajos recursos”.

Para 2021, el enfoque se amplió a ayuda escolar (con “La Vuelta al Cole”) y a la lucha contra el frío, teniendo en cuenta la época invernal que se avecina.

“Con las donaciones de los propios afiliados pudimos armar varios kits escolares, que incluían mochilas y distintos elementos que los chicos suelen utilizar en las escuelas”, dijo Salgado.

Y agregó: “Ahora estamos en una campaña denominada en “Defensa contra el Frío”, en la que estamos recolectando frazadas para repartir con los barrios más carenciados. Estamos evaluando la posibilidad de abrirla a toda la población, para tener un alcance mayor”.

Según explicó Salgado, el gremio cumple la función de nexo: recolecta y distribuye.

“Quien quiera colaborar, puede acercar su donación a Juan Molina 53, o bien lo podemos pasar a retirar en caso de que no tengan movilidad”, dijo Salgado, quien brindó el número teléfono 291-4324429 en forma de contacto.

“Estamos de lunes a viernes, de 9 a 17, para atender todas las inquietudes, porque consideramos que si nuestros afiliados están trabajando, nosotros no podemos no hacerlo. Aquí, además del gremio, funciona la Obra Social. Obviamente que también tomamos las precauciones necesarias, pero no se redujeron servicios de ningún tipo”.