La insólita historia que vincula a Ricardo Darín con Bahía Blanca

Ricardo Darín es uno de los actores argentinos más aclamados y reconocidos de la industria cinematográfica, pero hay una parte de su carrera artística que pocos conocen y hace un tiempo volvió a salir a la luz.

En 1979, cuando Darín tenía 22 años y ya había saltado al mundo del cine, editó un álbum en vinilo que cuenta con 10 poemas recitados, escritos por él y musicalizados. El mismo se llamaba "De a dos" y está dedicado a “Osvaldo, Roberto, Gabriel, Osvi, Malfi, Sonia, Paula, Mariana y Enrique, por ayudarme a cumplir este sueño”.

En su momento casi no se vendieron copias, excepto algunas que fueron adquiridas en una ciudad de la Argentina: “En ningún lugar del país vendió nada, pero en Bahía Blanca vendió 7.000 copias. Nadie sabe por qué”, contó Darín en una entrevista, con humor y asombro.

Cuando lazó el disco, ya hacía siete años que había debutado como actor con "He nacido en la ribera" y aunque en 1977 hizo "Así es la vida" y "La nueva cigarra", 1979 además de ser el año de su debut como cantante fue un gran año en lo cinematográfico ya que hizo cinco películas: "Los éxitos del amor", "La fiesta de locos", "La rabona", "La carpa del amor" y "Juventud sin barreras".

“Nos sorprendió mucho saber que Ricardo Darín tiene un disco”, plantearon en un programa de televisión español y él se rio: “¡Qué fácil es destruir una carrera. Las necesidades económicas nos llevan a hacer cosas”.

“Esto se le ocurrió a unas mentes iluminadas que eran productores de películas que se hacían en Argentina en combinación con una empresa discográfica para promocionar cantantes españoles, básicamente, entre otras cosas. Cuando se producían los estrenos que llevaban mucha gente a los cines los cantantes que participan en ellas no estaban, entonces íbamos los actores y éramos muy jóvenes y las chicas gritaban. Los productores no tuvieron mejor idea de preguntarme si yo cantaba, dije que no, y me ofrecieron poner un profesor, dije que no y me convencieron de hacer ese disco que paradójicamente no vendió ningún disco, salvo en una ciudad, que quién sabe por qué”, detalló el artista.

Ya pasaron 42 años de la edición de "De a dos" y la gran pregunta sigue siendo por qué solo vendió 7.000 copias en Bahía Blanca y quién las tiene. (Infobae y La Nueva.)