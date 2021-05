Miranda! festeja 20 años de historia como "un 'Souvenir' de la música argentina"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El proyecto pop de Miranda! celebra 20 años de historia con la salida de "Souvenir", un reciente disco que resume las corrientes sonoras abrazadas por el grupo pero que por primera vez incorpora la decisión de "mover el tempo perfecto de las canciones bailables porque así está sonando el mundo", apunta Ale Sergi, compositor y uno de las dos caras visibles de la propuesta.



"Es la primera vez que hacemos varios temas dance con el bombo en 'cuatro' y el bajo no va en contra del bombo. Le estamos buscando una vuelta distinta y todo lo que tiene que ver con los temas bailables incorporan de manera más orgánica el swing y movimos el tempo perfecto porque así está sonando el mundo, 'descuantizado'", grafica Ale Sergi durante una entrevista a distancia con Télam.



Pero más allá de ese "desarreglo" para estar a tono con el pulso planetario y de la ausencia de "esas de baladas de desgarrarte el alma", el cantante considera que de la mano de "Souvenir" Miranda! "alcanza una síntesis y como un recomenzar. Es un reseteo".



En otra pantalla del Zoom previsto para hablar acerca del lanzamiento, la cantante Juliana Gattas aporta a Télam que "siempre nos pasa que queremos hacer las mismas cosas incorporando otros elementos. Cada vez estamos más seguros con este capricho de jugar a lo mismo con nuevos juguetes".



"En cambio -confiesa- nunca se nos cruza la idea de experimentar 'groso', de pegar un volantazo. Hacemos la misma canción con las cosas que ahora tenemos y no nos da nunca vergüenza ni prejuicio porque el pop se basa en la repetición".



El octavo disco en estudio de la banda contó nuevamente con la producción de Gerardo "Cachorro" López y, en algunos cortes, de Gabriel Lucena, fue lanzado con un streaming abierto de YouTube el pasado jueves 6 (donde tocó "Por amar al amor", "Caía la noche", "Que no pare" y "Me gustas tanto", cuatro de las 10 piezas) y el viernes último tuvo su primera puesta en vivo en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.



En "Souvenir" Miranda! se reencuentra con el house, el dancehall, la música disco, la electrónica de los '80, la canción guitarrera y la electrónica climática, y suma las colaboraciones de Sidonie y Javiera Mena. (Télam)