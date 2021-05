Liga Argentina, Federal femenino, mucha NBA y algo de fútbol

Básquetbol

- Siete partidos le darán continuidad a la Liga Argentina, todos por la zona norte:

11.00, Echagüe vs Riachuelo

11.00, Independiente SdE vs Deportivo Norte

14.00, Central Ceres vs San Isidro

15.30, Sportivo América (Franco Pallotti) vs Salta Basket (José Luis Pisani)

16.30, Villa San Martín vs Barrio Parque

18.00, Unión SF vs Estudiantes T

19.00, Tiro Federal M vs Ameghino (Bautista Ott)

- Proseguirá el Torneo Federal femenino, con participación bahiense:

19.00, Independiente Neuquén vs Centenario

20.30, Biguá (Chabela García) vs Gimnasia CR

- Se jugarán ocho partidos por la NBA

20.00, Wizards vs Cavaliers

21.00, Pistons vs Nuggets (Facundo Campazzo)

21.00, Thunder (Gabriel Deck) vs Jazz

21.00, 76ers vs Magic

22.00, Mavericks vs Raptors

22.00, Rockets vs Clippers

22.00, Grizzlies vs Kings

22.30, Warriors vs Pelicans

Fútbol

- Continuará la décima fecha de la Primera Nacional:

17.10, Chacarita vs Temperley

- Se disputará un juego en la Premier League inglesa:

16.00, Newcastle vs Manchester City