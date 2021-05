Advierten que Bahía sigue en situación "alarmante": "No hubo una decisión para hacer respetar la fase"

El Foro Popular de Salud por la Justicia Social, integrado por autoridades hospitalarias y trabajadores de la salud, emitió un comunicado para advertir que la situación sanitaria en Bahía Blanca "sigue siendo alarmante".

El escrito lleva varias firmas, entre ellas la del director del Hospital Dr. Raúl Matera, Pablo Casella, quien esta mañana dijo en diálogo con La Nueva. que "independientemente de si se trata de fase 2 o fase 3, lo más importante es que sean de cumplimiento efectivo".

Sostuvo que "el no realizar controles y no respetar las fases, hace que la circulación continúe y esta situación se prolongue".

"Es un tema bien claro: si uno baja la circulación y respeta las fases, en este caso una fase 2 que no es de cumplimento efectivo, los casos bajan. De haberlo hecho estaríamos con una mejoría real del problema. El punto es el control; no hubo una decisión para contralar y hacer respetar la fase, por lo tanto es muy probable que esta situación se prolongue", indicó Casella.

Esta tarde el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, sostuvo en una conferencia de prensa que se hizo en Bahía Blanca que el próximo domingo se evaluarán los indicadores para ver si la ciudad puede avanzar a fase 3, como pidió ayer el Municipio.

Comunicado completo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El día de hoy [por ayer] se hizo público un pedido por parte del intendente Héctor Gay a la Provincia de Buenos Aires, en el que se solicita la vuelta a fase 3 para nuestra ciudad a partir del próximo martes. Y lo hace mostrando números que nada tienen que ver con la realidad que se vive en nuestro distrito.

Los datos de ocupación de camas volcados en el comunicado, que muestran una ciudad con el 40 % de lugares disponibles, no reflejan en lo absoluto lo que se vive dentro de los hospitales. Allí seguimos trabajando a cama caliente hace semanas, con terapias intensivas repletas y niveles de agotamiento entre el personal de salud que no pueden ser medidos por ningún parámetro.

El intendente argumenta a través de distintos índices que la situación epidemiológica ha mejorado, pero evita, ya sea por olvido o conveniencia, un dato que no debemos pasar por alto: tan solo en los 12 días que lleva el mes de mayo fallecieron 48 bahienses. Es algo a lo que no podemos acostumbrarnos. Se trata de nuestros vecinos, amigos y familiares.

Y no debemos perder el eje; cada muerte por COVID-19 es evitable en tanto se prevenga el contagio de las personas. Vemos con tristeza que la dirigencia local no se está esforzando para que esto suceda. Vivimos virtualmente en una fase 3, ya que no hay controles sobre las actividades restringidas.

Entendemos también que hay que cuidar la economía, pero la mejor manera de hacerlo es protegiendo a las personas que la componen. El descenso de casos es la única manera de promover la apertura de las distintas actividades en un contexto seguro.

Lamentablemente, hoy tenemos un gobierno local más preocupado por esconder la realidad que por tomar medidas concretas para cambiarla.

Quiénes forman parte

El escrito lleva las firmas de: Pablo Casella, director médico del Hospital Raúl Matera; Federico Donato, cirujano vascular del Penna; Mariano Sáez, médico del Hospital Municipal; Eva D'Albora, técnica radióloga del Penna; Sebastián Piaggio, médico oncólogo del Instituto CREO; Sergio Seri, médico Clínico del Penna; Ana Brandan, enfermera del Penna; Enrique Abaurrea técnico de mantenimiento del Penna; Esteban Obiol, médico; Marcela Vidal, exconcejala; Carlos Casalini, médico clínico del Penna; Nilda Nora Guerra, médica pediatra jubilada del Penna; Gerardo Rodríguez, Jefe de Nefrología jubilado del Penna; Alberto Becerra, enfermero Jefe del Hospital Raúl Matera; Raquel Flores, trabajadora de Salud, Adolescencia y Familia SENNAF; Germán Ramallo, médico y profesor de la UNS; María Luz Benvenutti, bioquímica del Penna; Marilina Olea, anestesióloga del Hospital Municipal; César Comezaña, exdirector del Penna; Patricia Butta, médica oncóloga del Hospital Raúl Matera; Hernán Pintos, médico intensivista del Hospital Penna; Munira Alem, médica oncóloga del Hospital Penna y Natalia Videla, trabajadora social del Hospital Penna.