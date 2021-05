Video: el azuleño Federico Delbonis sigue intratable y va por más en Roma

Otra gran actuación concretó hoy el azuleño Federico Delbonis en el Masters 1000 de Roma, con disputa sobre polvo de ladrillo, ratificando así su crecimiento tenístico de las últimas semanas en el circuito profesional.

El tenista zurdo, 64º en el ranking mundial, proveniente de la fase clasificatoria, clasificó hoy por primera vez a los cuartos de final de un torneo de dichas características, además de transformarse en uno de los tenistas con más victorias del año en tierra.

Delbonis venció al canadiense Felix Auger-Aliassime, 21º en el escalafón ATP, por 7-6 (3) y 6-1, en una hora 51 minutos de partido, para de esta forma transformarse en uno de los mejores ocho del torneo.

